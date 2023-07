Jogo é suspenso e Grêmio é declarado vencedor contra o Fernandópolis por WO

SIGA O SCA NO

Grêmio, líder, se prepara para o último compromisso da segunda fase - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou na manhã desta terça-feira, 17, a suspensão do jogo entre Fernandópolis x Grêmio São-carlense, que estava previsto para às 15h desta quarta-feira, 18, no estádio municipal Cláudio Rodante pela quinta rodada da segunda fase (grupo 12) do Campeonato Paulista da Série B.

Com isso o Grêmio foi declarado vencedor por WO (3 a 0) e garantiu os três pontos e liderança com uma rodada de antecipação. Paralelamente se classificou para a terceira fase e está entre as 16 melhores equipes da Bezinha e garantiu o primeiro acesso da temporada, passando já a integrar a recém-criada Série A4 pela FPF em 2024. Por outro lado, o Fefecê foi rebaixado para a quinta divisão e também perderá por WO para o Jabaquara, em jogo que encerraria a segunda fase.

Segundo o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), 11 atletas do Fernandópolis estão sendo investigados por uma suposta manipulação de resultados em jogos ainda da primeira fase da Bezinha, quando a equipe perdeu para o Vocem por 5 a 2 e Tanabi, por 2 a 0. No último sábado, 15, em Americana, foi goleado pelo Rio Branco e minutos antes do início, quatro atletas foram substituídos e relatados em súmula pelo árbitro da partida.

Agora, o técnico Marcus Vinícius inicia a preparação da equipe para a última partida do grupo, sábado, 22, às 15h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando encara o Rio Branco de Americana.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 12

Grêmio, 11 pontos

Rio Branco, 7 pontos

Jabaquara, 4 pontos

Fernandópolis, 3 pontos

Leia Também