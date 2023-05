Jogo decisivo pode garantir sobrevida para a Asf São Carlos na Liga Paulista

SIGA O SCA NO

Em casa, Asf tem jogo decisivo pela Liga Paulista: vencer a AFE - Crédito: Zé_Photografic

Caso tenha pretensões de seguir viva em busca de uma vaga para a segunda fase da copa da Liga Paulista, a Asf São Carlos tem um jogo decisivo na tarde deste sábado, 20, pela fase de classificação da competição estadual.

A partir das 16h, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, terá pela frente a Ferroviária de Araraquara, em um clássico regional que promete ser apimentado, já que o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço tem que vencer, para sonhar com a chance de se classificar.

O time não estará completo ainda, mas as atletas descansadas. Tiveram uma semana cheia de atividades físicas, período em que a comissão técnica pode recuperar o condicionamento do grupo.

“É um jogo decisivo. Só a vitória nos interessa”, resumiu Fabiano, salientando que a pressão por um resultado positivo faz parte do dia a dia de todas as atletas. “Nunca é bom entrar para um jogo assim, mas a pressão é a toda hora”, disse, salientando que no primeiro turno, em Araraquara, em uma partida muito equilibrada aconteceu a vitória da AFE pela contagem mínima.

“Agora, em casa, vamos manter a mesma intensidade e volume. Criar chances e converter em gols. O jogo promete ser muito duro, mas temos que buscar a vaga. Nossas atletas estão descansadas e vão chegar forte para a partida. Temos que conseguir o resultado. Acredito em um bom jogo”, finalizou.

Leia Também