Jogadores da base do São Carlos FC retornam para o Maranhão

Atletas de 17 a 21 anos da base do São Carlos retornam para o Maranhão - Crédito: Divulgação

Com as atividades suspensas devido à quarentena imposta pelo governo do Estado com o intuito de evitar aglomerações e consequentemente não propagar o coronavírus, responsável pela pandemia mundial, 26 atletas com idade entre 17 e 21 anos, que pertencem à base do São Carlos FC retornaram para suas famílias, no estado do Maranhão.

O embarque, de ônibus, aconteceu na manhã de sábado, 28. Eles estavam confinados no alojamento do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

O São Carlos Agora manteve contato com o vice-presidente de futebol Marcelo Boldrim que explicou como foi feita a logística para o embarque dos jovens.

“Os atletas não foram antes porque o governador do Maranhão, Flávio Dino baixou um decreto onde barrou todos os ônibus que iriam entrar no Estado. Mas não barrou caminhões, vans, carros e motos. Os possíveis suspeitos será que estariam somente em ônibus?”, indagou Marcelo. “Isso não existe. Fez com que dificultasse a ida dos meninos. As famílias deles sofreram e os jogadores ficaram abalados, longe dos pais, do carinho e do amor deles”, comentou.

Por outro lado, o vice-presidente da Águia, que disputará a Série B do Campeonato Paulista em 2020 disse que a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de São Carlos, através do secretário Edson Ferraz foi eficiente e humano nas decisões.

“Ele acompanhou todo o processo e nos apoiou. Ajudou no que precisamos e se colocou à disposição. Temos estrutura para continuar a temporada, mas a atenção e companheirismo do secretário foi fundamental e atendemos a recomendação do decreto municipal no sentido de evitar a aglomeração de pessoas”, afirmou Boldrin. “Hoje, no alojamento no Luisão há o mínimo possível de atleta. Mas todos estão obedecendo as normas rígidas de higiene e estão em quarentena. Deixamos com eles máscaras, luvas, álcool em gel, medicamentos, vitaminas e alimentos. Estamos nos resguardando até tudo passar e voltar à normalidade”, garantiu o dirigente.

