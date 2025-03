Jogadores da Águia treinam no Zuzão

Jogadores fazem trabalhos físicos no Zuzão: início de atividades da Águia - Crédito: Lourival Izaque

O São Carlos iniciou as atividades físicas e técnicas nesta quinta-feira, 13, de olho na preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, popularmente conhecida como Bezinha. Os trabalhos foram realizados no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão. A estreia da equipe será dia 20 de abril, contra o Flamengo de Guarulhos, em local a ser definido pela FPF, visto que o adversário está com estádio onde manda seus jogos, suspenso por duas rodadas devido a incidentes ocorridos na Bezinha de 2024,

Os jogadores com contrato vigente participam dos primeiros treinamentos sob o comando da comissão técnica comandada pelo técnico João Batista, que esteve à frente da equipe na Bezinha de 2024 e na Copa São Paulo.

Além de ajustar a parte física e técnica da equipe, este período também será importante para a avaliação de alguns atletas que podem integrar o elenco.

O clube ainda aguarda a chegada dos jogadores que estão emprestados, e dos novos reforços que serão contratados para completar o grupo e intensificar os trabalhos visando a estreia na competição e que disputam atualmente os campeonatos da A3 e A4.

Com foco total na temporada, a Águia segue em busca de uma equipe forte e competitiva para lutar pelos seus objetivos em 2025.

