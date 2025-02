Joãozinho sai do banco para garantir empate para o Grêmio

Joãozinho foi o “cara” do jogo: atacante saiu do banco para mudar a história do empate gremista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Se em dois jogos o Grêmio lamentou resultados amargos atuando com um atleta a mais durante boa parte dos jogos, desta vez os atletas puderam comemorar o “outro lado da moeda”. Com um atleta a menos conseguiu um gol que garantiu a conquista de mais um ponto. O “herói improvável” foi o atacante Joãozinho, que saiu do banco de reservas para mudar o roteiro da partida.

Na noite de quarta-feira, 12, no estádio Fortaleza, Barretos e Grêmio empataram em 2 a 2 pela 6ª rodada do Paulista A4. Com um futebol vertical e objetivo, o Lobo abriu os trabalhos com Luiz Henrique. O time estava mais consistente no gramado e dominava o Barretos que não levava perigo ao gol de Lucas Alves.

Mas, aos 44 minutos o que parecia ser calmaria, se transformou em tempestade com uma falha bizarra do lateral Ygor Dizarro que atrasou mal uma bola de cabeça e Douglas empatou. Para piorar a situação, aos 5 minutos do segundo tempo, Alê, alterado, foi expulso. Com um a menos, a tragédia aumentou aos 20 minutos, quando Ryan cometeu penalidade máxima e Felipe Melo fez 2 a 1 para o time da casa.

Tudo parecia que a noite seria triste para o Lobo. Porém, entrou em ação o técnico Marcus Vinícius que fez várias alterações e o Grêmio, mesmo com um a menos, passou a dominar as ações e brilhou a estrela de Joãozinho. Aos 30 minutos, o atacante que até então era opção, se tornou protagonista ao empatar de cabeça. E não parou por aí. Aos 38 minutos provocou a expulsão do zagueiro Alexander, ao ser atingido com um chute na cabeça. “O ponto foi importante e só tenho a agradecer pelo gol. Temos que estar preparados para decidir a partida quando necessário. Agora é ir para Assis e buscar a vitória”, disse, com humildade.

Ao final da partida, Marcus Vinícius comemorou o resultado. “Com um a menos fomos premiados pela determinação. Sempre digo aos “meninos” que não temos 11 titulares. Por isso temos que trabalhar e buscar os três pontos em Assis. Estamos invictos a cinco jogos, mas estamos empatando muitos jogos. Temos que começar a vencer para embalar no campeonato”, finalizou o treinador.

Leia Também