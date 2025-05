Joana Motta é campeã geral na Corrida em Conscientização do Autismo

No pódio, Joana comemora mais uma conquista - Crédito: Divulgação

A atleta Joana Motta, da ASA, brilhou no final de semana, ao conquistar o título geral da Corrida em Conscientização do Autismo, realizada no Damha, em São Carlos. Corredores de toda a região marcaram presença na prova que teve percurso de 5 km e ocorreu na manhã de domingo, 27;

Joana sagrou-se campeã geral e representou muito bem a equipe na corrida. “Joana é uma atleta que sempre representou muito bem nossa equipe e São Carlos em todas as corridas, conquistando pódios. Parabéns a atleta e ao técnico Paulo Cesar Paiutto”, disse o coordenador do time, Altair Maradona Pereira.

“Participei da Corrida em Conscientização ao Autismo por ser um evento beneficente pelo segundo ano consecutivo e fui campeã. No ano passado na distância de 6 kms e esse ano, com mudança no percurso, o qual devido à inserção de subidas, aumentando o nível de dificuldade da prova, diminuíram para 5 kms. Fiz uma prova estratégica, apesar de não ter me preparado para ela, pois meu objetivo atual é prova de pista, me consagrei Campeã novamente esse ano, me tornando bicampeã”, disse a atleta.

