JG e Os Prédios lideram Amadorzão após 5 rodadas

Como forma de incentivar a confraternização, direção da Liga premiou responsáveis por torcidas que foram ao Zuzão - Crédito: Divulgação

Jardim Gonzaga e Os Prédios, após cinco rodadas, lideram o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Na manhã de domingo, 29, aconteceu mais uma rodada, com a realização de seis jogos.

As equipes estão com 11 pontos e o JG está em primeiro lugar pois tem um gol a mais que Os Prédios. Nos outros critérios de desempate, estão rigorosamente empatados.

Invictas, as duas melhores equipes do Amadorzão. O JG aplicou 3 a 1 no Unidos da Vila, enquanto que Os Prédios venceu o Primos por 3 a 2 em um clássico que envolve muita rivalidade esportiva. A partida aconteceu no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, foi cheia de emoção e reuniu mais de mil torcedores, que levaram muito colorido e festa à praça esportiva.

Diante do clima amistoso entre os torcedores, a direção da Liga de Futebol premiou as duas torcidas com troféus, com o intuito de incentivá-las no sentido de fazer das praças esportivas um local de confraternização e congraçamento esportivo.

Resultados da rodada 5

Zavaglia 1 x 0 Vasco da Gama

Unidos da Vila 1 x 3 JG

Polêmicos 2 x 1 SCBN

Red Bull 6 x 1 Real São-carlense

Primos 2 x 3 Os Prédios

Ponte Preta 2 x 0 Mairiense

Amadorzão até aqui

Rodada 1

Ponte Preta 0 x 1 Red Bull

SCBN 2 x 1 Mairiense

Primos 4 x 2 Unidos da Vila

Zavaglia 4 x 1 Real São-carlense

Polêmicos 0 x 3 JG

Os Prédios 0 x 0 Vasco da Gama

Rodada 2

Vasco da Gama 1 x 0 Red Bull

Unidos da Vila 1 x 2 Ponte Preta

Mairiense 1 x 1 Zavaglia

Os Prédios 2 x 0 SCBN

JG 1 x 1 Primos

Real São-carlense 2 x 2 Polêmicos

Rodada 3

Zavaglia 0 x 3 Os Prédios

Polêmicos 0 x 1 Mairiense

Primos 8 x 0 Real São-carlense

SCBN 1 x 3 Vasco da Gama

Red Bull 0 x 2 Unidos da Vila

Ponte Preta 0 x 0 JG

Rodada 4

Vasco da Gama 1 x 1 Unidos da Vila

JG 2 x 1 Red Bull

Real São-carlense 0 x 8 Vasco da Gama

Mairiense 0 x 3 Primos

SCBN 1 x 2 Zavaglia

Os Prédios 0 x 0 Polêmicos

Leia Também