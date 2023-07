Jabaquara e Grêmio não saem do zero no Espanha

Um jogo bem disputado entre Jabaquara e Grêmio, em Santos - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Um jogo bem disputado realizaram Jabaquara e Grêmio São-carlense na manhã deste domingo, 16, no estádio Espanha, em Santos. Ao final dos 90 minutos, um empate sem gols pela primeira rodada do returno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Com o resultado, o time do técnico Marcus Vinícius manteve a liderança do grupo 12 e foi a oito pontos. Já o Jabaquara, chegou aos 4.

A partida foi bem disputada, apesar do zero no placar. No primeiro tempo, o Grêmio teve tudo para sair vencedor, mas os atacantes desperdiçaram todas as chances.

Na etapa final, o Jabaquara chegou a equilibrar as ações, mas as chances de gols foram raras. O empate fez jus ao placar zerado.

LOBO EM ALTA

No primeiro tempo, o técnico Marcus Vinícius surpreendeu e colocou o Grêmio São-carlense no ataque. Nem mesmo o fato o Jabaquara mudar a forma de atuar e começar com três zagueiros e dos alas atacando, fez com que o panorama da partida se alterasse.

O Lobo da Central se manteve no ataque e teve mais a posse de bola e com isso teve as melhores oportunidades para marcar. Nos 45 minutos iniciais, o time são-carlense teve ao menos cinco chances claras para marcar, mas todas desperdiçadas. O Jabuca, por sua vez, só uma chance que ameaçou o gol de Murillo. Assim, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

PARELHO

No segundo tempo, o Jabaquara mudou a maneira de jogar e voltou melhor postado. Com isso passou a incomodar o goleiro Murillo e nos 15 minutos iniciais, teve a posse de bola. O Grêmio, por sua vez não conseguiu envolver o adversário e passou a errar muitos passes, deixando de ser efetivo, em comparação a etapa inicial.

Dos 15 aos 30 minutos, após a pressão nos minutos iniciais do Jabuca, o Lobo da Central conseguiu equilibrar as ações e voltou a ter chances. Mas a equipe caiu tecnicamente e as jogadas concentradas mais no meio campo.

Com isso o tempo passou, nenhuma das equipes foi eficiente e o zero teimou em permanecer no placar.

GOLEADA DO TIGRE

Em Americana, na tarde de sábado, 15, o Rio Branco fez valer o fator casa e sem muitas dificuldades aplicou 4 a 1 no Fernandópolis no estádio municipal Décio Vitta. Com isso chegou aos 7 pontos, enquanto que o Fefecê permaneceu com apenas 3.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 12

Grêmio, 8 pontos

Rio Branco, 7 pontos

Jabaquara, 4 pontos

Fernandópolis, 3 pontos

Leia Também