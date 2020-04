“Isolado sim, parado jamais!” Esse é o lema atual de atletas de equipe são-carlense

Crédito: Divulgação

Em meio a pandemia do novo coronavírus, judocas e jiu-jiteiros são-carlenses da Fábrica de Campeões seguem as orientações dos órgãos de saúde e se mantem isolados. Porém, não se entregaram ao sedentarismo, muito menos as pressões psicológicas impostas pela “avalanche” de notícias ruins relacionadas ao Covid-19.

A equipe estava em um ritmo intenso de treinos, visando as dezenas de competições oficiais que participariam esse ano e que não se sabe mais se haverá tempo hábil para que aconteçam ainda em 2020.

Mas as crianças, jovens e adultos seguem exercitando o corpo e a mente em suas casas com os exercícios e orientações que o professor Sebá, técnico da equipe, tem passado regularmente. Desde exercícios técnicos específicos, utilizando pesos e borrachas aos atletas de alto rendimento, e desenhos e atividades de leitura às crianças. O professor tem postado semanalmente vídeos no canal da A.D.C. Fábrica de Campeões no youtube.

“Em um momento delicado, assombrado pelo medo e incertezas de quais serão os rumos do nosso país e do mundo em um futuro próximo, manter-se equilibrado emocionalmente e seguir as recomendações dos órgãos de saúde”, disse Sebá, ao se referir aos seus atletas, pais e alunos.

Com o intuito de motivar os alunos e outros praticantes de Judô e Jiu-Jitsu a manter-se ativos, Sebá lançou uma promoção pela internet que deu o nome de #ISOLADOSIMPARADOJAMAIS. Que consiste que o participante filme e poste no Facebook executando o modelo de circuito com 14 exercícios utilizando tiras de borracha para concorrer aos prêmios que somados chegam a R$ 1,5 mil.

Os participantes que cumprirem os quesitos obrigatórios do regulamento da promoção, que é explicado no vídeo em anexo, ganhará um número para participar dos sorteios que acontecerão no dia 18 de abril em uma Live no Instagram da @fabricadecampeoesb9jj às 10h.

