Irreconhecível, São Carlos cai em Araras

Após o bom jogo na vitória em cima do Mogi Mirim por 1 a 0, o São Carlos decepcionou na manhã deste domingo, 30. Pela segunda rodada da fase de classificação do grupo 3 da Série B do Campeonato Paulista, perdeu para o União São João de Araras por 3 a 0.

A partida foi realizada no estádio municipal Hermínio Ometto e Toninho (duas vezes) e Carlos Henrique anotaram os gols do time ganhador. Com o resultado, a Águia sofreu a primeira derrota e o União, a primeira vitória.

O time de Agnaldo Liz esteve irreconhecível. Na etapa inicial até que criou oportunidades de gol e impôs algumas dificuldades da equipe ararense e esteve perto de marcar.

Mas no segundo tempo, de predadora, a Águia foi presa fácil e nada criou em uma manhã a ser esquecida para o time são-carlense.

O JOGO

No primeiro tempo, o União São João foi um time mais agressivo e dominou as ações. As chances de gol foram poucas, mas o time ararense foi eficiente e saiu vencedor.

Porém, o gol saiu através de um erro da Águia. Em uma saída de bola, a zaga tocou errado e o atacante Toninho mostrou oportunismo. Roubou a bola e livre de marcação, da entrada da área chutou sem chances para Cabral e fez 1 a 0 aos 36 minutos.

Após o gol, o União passou a comandar as ações e teve chances de ampliar. Já o São Carlos chegou a criar boas chances em contra-ataques, mas os atacantes desperdiçaram.

No segundo tempo, mesmo com as orientações do técnico Agnaldo Liz, o São Carlos estava em uma manhã irreconhecível. Dominador, o União não deu chances e criava sucessivas chances de gol. Aos 21, de tanto insistir, um golaço do time de Araras.

O lateral Carlos Henrique foi lançado e apareceu livre diante de Cabral. Com direito a chapéu no goleiro, fez 2 a 0 aos 21 minutos.

Liz até que tentou tirar um “coelho da cartola”. Mudou a equipe, mas os jogadores não colaboraram.

Aos 35 minutos, mais uma decepção: o São Carlos saiu tocando errado e Valdívia roubou a bola. Entrou na área, foi derrubado. O árbitro assinalou penalidade máxima e Toninho cobrou com precisão para fazer 3 a 0. No último lance da partida, Pedro Gustavo, de cabeça, descontou.

