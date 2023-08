Invicto e favorito, São Carlos encara Pontal na Liga Brasil

SIGA O SCA NO

Para este compromisso, Antonio Carlos poderá contar com força máxima - Crédito: Divulgação

A cidade de Bebedouro recebe neste domingo, 13, jogos da Liga Brasil de Handebol Feminino e a partir das 13h30, no ginásio municipal de esportes Professor Sérgio Baptista Zacarelli, o H7 Esportes vai encarar Pontal pela fase de classificação.

A equipe são-carlense comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues está invicta e lidera a competição. Atual campeã, é considerada favorita ao bicampeonato.

O treinador são-carlense quer manter esta hegemonia. Caso isso ocorra terá direito a disputar no início de 2024, a Copa dos Campeões, que reúne os vencedores de várias ligas do interior paulista.

Para este compromisso, Antonio Carlos poderá contar com força máxima e otimista, disse que o time está focado e bem fisicamente, principalmente após uma semana cheia dedicada aos treinos.

“Consideramos a Liga Brasil uma competição importante. Vamos para este jogo com a certeza de manter a boa fase e enfrentar o adversário com seriedade. Vamos tentar manter a invencibilidade e chegar à final com a possibilidade real de conquistar o bicampeonato”, finalizou.

LIGA NACIONAL

Após terminar na quinta colocação na fase de classificação do Sudeste, o H7 Esportes fará jornada dupla neste final de semana e a partir das 9h deste domingo, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, encara o Criciúma, segundo colocado do Sul da competição nacional.

O jogo vale pela segunda fase e será definido no mata-mata. O jogo de volta acontece no próximo domingo, 27, na cidade de Criciuma/SC.

