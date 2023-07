Invicto, Deportivo Sanka cumpre tabela no Paulista Sul Minas

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka encara o Caaso pelo Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

Um jogo para colocar em ação todas as atletas para dar ritmo e cumprir tabela. Invictas e já classificada para as quartas de final da Série Ouro, o Deportivo Sanka estará em ação nesta quarta-feira, 5, pela fase de classificação do Campeonato Paulista Sul Minas de Futsal Feminino.

A partir das 21h, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, enfrenta o Caaso. As Leoas até aqui somam seis vitórias em seis partidas, tendo portando 100% de aproveitamento.

