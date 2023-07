Invictas, meninas do handebol colocam a medalha de ouro no peito

SIGA O SCA NO

Jogadoras comemoram a conquista da medalha de ouro: é tetra - Crédito: Miltinho Marchetti

Favoritismo confirmado e pode gritar “é tetracampeão”. A equipe de handebol feminino H7 Esportes conquistou pelo quarto ano consecutivo, na categoria livre, o título dos Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Lençóis Paulista.

Na noite desta quinta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Cecy Biral Brega, pulverizou Lins ao vencer por 30 a 17 (13 a 6), em uma partida bem disputada.

Com isso, o time são-carlense, invicto, volta para casa com a medalha de ouro no peito. Na campanha perfeita, três apresentações de gala: 32 a 9 em Itatinga, 33 a 2 em Lençóis Paulista e 23 a 7 em Bauru.

“Tivemos um pouco de dificuldades nos primeiros 15 minutos de jogo, quando Lins complicou nossa maneira de jogar. Mas a partir daí conseguimos impor nosso ritmo e ter uma defesa consistentes e ataques bem elaborados. Concluímos com êxito uma de nossas prioridades na temporada”, comemorou, ao final do jogo, o técnico Antonio Carlos Rodrigues.

