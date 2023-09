Internacional da Vida se classifica para as quartas de final da Copa Evangélica

SIGA O SCA NO

Equipe derrotou a Império da Luz e avançou em quarto lugar do Grupo B - Crédito: Gustavo Curvelo

A equipe Internacional da Vida é a última classificada para as quartas de final da Copa Evangélica de Futsal. Neste domingo, 17, pelo Grupo B, o time conseguiu a vaga na próxima fase ao vencer a Império da Luz, por 3 a 2, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, e se juntou a mais sete equipes na disputa pelo título. Com o resultado, a Sara Nossa Terra – que precisava de um tropeço da adversária para avançar – se despediu da competição, que já tinha Quadrangular Jockey Club e a própria Império da Luz igualmente eliminadas.

Também pela quinta rodada, o Grupo A teve mais dois jogos: a Quadrangular São José A venceu a Pentecostal da Bíblia, por 2 a 1, e fechou a primeira fase na liderança da chave, e a Adventista São José ficou em segundo lugar ao derrotar a Comunidade Profética Cristã, por 3 a 0. As partidas ocorreram no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Nas quartas de final, o ginásio de esportes da Redenção receberá, no próximo domingo, 24, o duelo entre Quadrangular São José A e Internacional da Vida, às 13h, e entre Quadrangular Tangará e Pentecostal da Bíblia, às 13h45. Na mesma data e horários, Nova Vida em Cristo e Comunidade Profética Cristã abrem o dia de competição no ginásio de esportes da Vila São José e, logo depois, Adventista São José e Quadrangular São José B medem forças.

Vale lembrar que, a partir das quartas de final, o resultado de empate não favorece nenhuma das equipes, levando, desta forma, as partidas para a disputa por pênaltis – serão três cobranças para cada lado, ou cobranças alternadas até ser conhecido o vencedor –. Os jogos têm entrada aberta ao público.

Saiba a classificação final da primeira fase do torneio:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quadrangular São José A 12 1/3 9 13 4 2- Adventista São José 8 1/5 8 16 8 3- Pentecostal da Bíblia 7 0/3 2 15 13 4- Comunidade Profética Cristã 3 0/3 2 13 11 5- Quadrangular Jockey Club 0 1/6 -21 8 29

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Nova Vida em Cristo 15 3/8 6 22 16 2- Quadrangular Tangará 10 0/7 7 23 16 3- Quadrangular São José B 9 0/4 7 20 13 4- Internacional da Vida 7 0/3 -4 16 20 5- Sara Nossa Terra 6 2/4 1 14 13 6- Império da Luz 0 1/3 -17 10 27

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

