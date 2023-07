Inscrições para Copa Amadora de Ibaté encerram no dia 24 de julho

Crédito: Divulgação

Começou a contagem regressiva para o início do campeonato mais esperado em Ibaté, a Copa Amadora de Futsal 2023.

As inscrições para a Copa são gratuitas e os jogos abertos ao público, com início previsto para o dia 1 de agosto. A idade mínima para participação é de 16 anos completos, sendo indispensável a apresentação de autorização por escrito dos pais ou responsável.

Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes, destaca que as equipes interessadas em participar do campeonato devem retirar a ficha de inscrição na Sede da Secretaria Municipal de Esportes. “Um representante da equipe deve retirar de forma presencial a ficha de inscrição, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, na Secretaria de Esportes, que está localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi)”, explicou.

As partidas serão realizadas no Ginásio de Municipal “Donato Rossito”, de segunda a sexta-feira, no período noturno. “Até o momento contamos com 21 equipes inscritas, acredito que vamos superar todas as expectativas. Em breve será divulgado a data e local do do Congresso Técnico para a definição do regulamento da competição”, apontou Raul Seixas II.

O prefeito José Luiz Parella conta que a Prefeitura tem apoiado todas as modalidades esportivas. “Essa é uma copa muito importante para o nosso calendário esportivo, recebemos um número muito bom de inscritos, isso mostra como a prática de esportes vem evoluindo em nossa cidade. Convido toda a população a acompanhar este evento, pois, com certeza, serão grandes jogos”, finalizou.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

Leia Também