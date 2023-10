Inscrições para ambulantes que querem trabalhar na Tusca, Finados e no aniversário da cidade começam na próxima segunda-feira

Crédito: Divulgação

Os ambulantes que desejam comercializar produtos nas festividades do aniversário da cidade (04/11), na Tusca (02 a 5/11) e no feriado de Finados (02/11) devem fazer a inscrição nos dias 23 e 24 de outubro na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2.190, no Centro.

O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h30 às 16h. Já o sorteio será no dia 25/10, a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do sorteio é necessário ser cadastrado na Secretaria de Habitação, ter inscrição municipal e licença da Vigilância Sanitária válidos. Serão disponibilizados 35 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 5 food trucks no local da festa de aniversário da cidade na avenida Bruno Ruggiero Filho, 10 locais para barracas de alimentação e 20 locais para a comercialização de flores e velas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo e haverá 30 vagas para barracas e foods trucks na avenida Faber, próximo a Arena Tusca e 20 vagas para barracas e foods trucks nas imediações do Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho.

O chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, informou que cada empreendedor cadastrado somente poderá trabalhar em um local. “A legislação que trata da participação dos ambulantes em eventos públicos do município estipula que a atividade deve ser exercida pessoalmente pelo cadastrado. Isso também contribui para que mais ambulantes tenham a oportunidade de trabalho no evento”, disse Celenza.

Após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização, ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. “Essa medida foi tomada visando manter a segurança pública no evento”, garantiu diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também