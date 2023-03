Inscrições para a seletiva de futebol feminino sub-17 terminam no próximo dia 10

Luisão será o palco das seletivas sub17 em 2023 - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

As inscrições para a seletiva de futebol feminino Sub-17, que acontecem pela primeira vez em São Carlos no próximo mês de abril, continuam abertas até o dia 10. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, e a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Tendo como objetivo fomentar a prática do futebol feminino e promover oportunidades para que novas atletas tenham a chance de atuar nos campeonatos paulistas, a avaliação técnica é realizada anualmente pela FPF desde 2019. As atividades acontecem na capital paulista e em uma cidade do interior, visando encontrar novos talentos em todo o Estado de São Paulo.

Para se inscrever, as atletas interessadas devem preencher o formulário disponível no site: https://seletiva.fpf.org.br/cursos. A peneira é voltada para as jogadoras nascidas nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – desde que já tenham ao menos 12 anos completos no dia da avaliação –, com a seletiva acontecendo nos dias 15 e 16 de abril no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”.

É importante frisar que os profissionais de imprensa que quiserem cobrir o evento precisam se credenciar no site da FPF, conforme protocolo da entidade. Mais informações e o próprio cadastro devem ser feitos pelo e-mail credencial@fpf.org.br.

Leia Também