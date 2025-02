Inoperante no ataque, Grêmio perde para o Barbarense e se complica

Tropeço em Santa Bárbara complica o Lobo na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sem criatividade no meio campo e um ataque praticamente nulo, o Grêmio São-carlense sofreu a segunda derrota no Campeonato Paulista da Série A4. Na manhã deste domingo, 23, pela 9ª rodada, foi derrotado pelo União Barbarense por 1 a 0, gol de Daniel, aos 11 minutos do primeiro tempo.

A equipe do técnico Marcus Vinícius não reeditou as apresentações anteriores. Foi dominado pelo adversário nos 90 minutos, apesar de ter mais posse de bola na etapa final.

Desta vez, o Lobo da Central mostrou uma equipe sem criatividade e um ataque inoperante, que praticamente não incomodou o gol de Ivo Ricardo. Nos 45 minutos finais, por exemplo, não deu uma finalização com perigo ao gol.

Com o resultado, o Grêmio começa a se complicar no Paulista da A4. Com a derrota, a segunda no campeonato, caiu para a 10ª colocação com 11 pontos. Já a Barbarense sumiu para a terceira colocação com 17 pontos.

Em busca da reabilitação, o Grêmio tem a obrigação de vencer o Jabaquara, na próxima quarta-feira, 26, no Luisão. Em caso de novo tropeço, a situação pode complicar de vez para o time são-carlense.

O jogo

Animado pelos 3 a 0 em cima da Matonense, o União Barbarense começou em cima do Grêmio, pressionando em busca do gol. E ele veio aos 11 minutos. A zaga cometeu penalidade máxima e Daniel cobrou sem chances para Lucas Alves.

Com 1 a 0, o Barbarense se manteve no ataque e criou chances para ampliar. Somente aos 20 minutos é que o Grêmio deu “sinal de vida” e passou a incomodar o gol de Ivo Ricardo. Mas o primeiro tempo foi dos anfitriões que poderia ter feito dois ou três gols.

No segundo tempo, o técnico Marcus Vinícius até que tentou. O Lobo voltou com nova postura e passou a ter a posse da bola. Porém, o ataque inexistente, não criava chances de gol.

No segundo tempo, quem criou chances para ampliar foi justamente o Barbarense que saia em contra ataques e incomodava a zaga gremista.

Já o Grêmio... Com um futebol de baixa qualidade técnica, conheceu a segunda derrota na competição.

