Ingressos da Copinha 2026 já estão disponíveis no site da Federação Paulista de Futebol

São Carlos será novamente uma das sedes da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, que acontece em janeiro de 2026. O município receberá quatro equipes: Santos Futebol Clube, Real Brasília (DF), União Cacoalense (RO) e o Grêmio Desportivo São-carlense, representante da casa. As partidas serão disputadas no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Na cidade, a competição terá início no dia 4 de janeiro, com dois jogos. Às 17h15, o Grêmio São-carlense enfrenta o União Cacoalense (RO). Em seguida, às 19h30, entram em campo Santos FC e Real Brasília (DF).

Ingressos gratuitos com cadastro online

A entrada será gratuita, porém os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo site fpf.soudaliga.com.br. Todos os torcedores precisam estar cadastrados na plataforma para garantir o acesso ao estádio. Os jogos já estão disponíveis no sistema, com a liberação dos ingressos feita rodada a rodada.

Para se cadastrar, o torcedor deve acessar o site e selecionar a opção “Cadastrar” no menu superior. Após preencher os dados solicitados, será necessária a coleta da imagem facial, cuja validação pode levar alguns segundos. Concluído o processo, os jogos aparecem na tela inicial conforme grupos e sedes.

Ao escolher a partida desejada, o torcedor deverá selecionar o setor mandante ou visitante. O ingresso ficará disponível no próprio sistema, com todas as informações para acesso ao estádio.

Cada cadastro permite a reserva de ingressos para até cinco pessoas, desde que todas estejam previamente cadastradas no site. Para isso, é necessário incluir os convidados na área “Convidados”, informando e-mail ou CPF. O convidado receberá uma notificação para aceitar o convite e, assim, obter o ingresso.

Apoio presencial e regras de segurança

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, a partir desta sexta-feira (2) será montado um posto de informações na entrada do Estádio Luisão para auxiliar os torcedores que tiverem dificuldades com o cadastro.

“No posto, os atendentes vão ajudar as pessoas a fazer o cadastro no site da Federação Paulista de Futebol para a retirada dos ingressos. Quem tiver dificuldade, basta ir até o Luisão”, explicou o secretário.

Fernando Carvalho também reforçou as regras de segurança para esta edição da Copinha. Entre elas, está a proibição da entrada de torcedores com camisetas de clubes brasileiros que não participam da sede de São Carlos, como forma de prevenir conflitos entre torcidas.

“Será permitido apenas o uso das camisas dos times envolvidos nos jogos em São Carlos: Santos, Real Brasília, Cacoalalense e Grêmio São-carlense. Haverá ainda um espaço reservado no estádio para os torcedores do Santos Futebol Clube. Vale destacar que camisetas de clubes estrangeiros não entram na lista de proibições”, esclareceu.

Reconhecimento facial e expectativa de público

Para o controle de acesso, o estádio contará com câmeras de reconhecimento facial e catracas eletrônicas. Segundo o prefeito Netto Donato, as medidas foram adotadas em conjunto com as forças de segurança para garantir tranquilidade ao público.

“Estamos adotando todas as providências para que os torcedores acompanhem os jogos com segurança. A expectativa é de uma média de 5 a 6 mil pessoas por partida”, destacou o prefeito.

Com a participação de 128 clubes, distribuídos em 32 sedes de 30 cidades, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é considerada o maior torneio de base do Brasil e uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol nacional.