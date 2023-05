Inconsistente, São Carlos perde para Santos no Paulista

Técnico conversa com atletas: busca da constância e regularidade nas partidas - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino de São Carlos, H7 Esportes, sofreu mais uma derrota na fase de classificação no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, 21, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho sofreu a terceira derrota no torneio.

Desta vez o revés foi para Santos. A equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues não conseguiu manter o volume de jogo e perdeu por 38 a 19.

De acordo com o técnico, o H7 se apresentou de uma forma bem distinta nas duas parciais do jogo. No primeiro tempo, fez uma partida de excelência e equilibrou as ações com as visitantes vencendo por 14 a 10.

Porém, na segunda etapa as atletas não mantiveram a mesma regularidade e foram inconstantes. “Não conseguiram manter o mesmo volume de jogo e Santos foi regular. Com atletas mais experientes, impuseram o ritmo e chegaram aos 38 a 19”, lamentou.

Jogaram por São Carlos: Bia Fleury, Izadora, Maria Zancheta, Fernanda, Isabela, Sabrina, Ana Luiza, Luana, Tamara, Tainah, Mabelle, Bárbara, Emmilly, Edjaneidy, Nurah e Thaís.

Às 20h desta terça-feira, 23, o time são-carlense estará em ação novamente o Milton Olaio. Recebe a visita do líder, invicto e atual campeão paulista EC Pinheiros, favorito à vitória.

“É mais um desafio e vamos dar o melhor para tentar representar bem nossa cidade”, finalizou Antonio Carlos.

