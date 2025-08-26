(16) 99963-6036
Ibateense conquista título em campeonato de skate oldschool em São Paulo

25 Ago 2025 - 13h03Por Jéssica C.R.
No último sábado (23), o ibateense Edison Adriano Felix, o Gibi, brilhou no campeonato Velhotes e Furiosos, evento que reuniu cerca de 70 competidores de diferentes estados brasileiros na capital paulista.

O torneio, realizado na conceituada pista indoor BSC Skate Park, contou com quatro categorias voltadas para skatistas com mais de 35 anos:

Master: 35 a 39 anos

Grand Master: 40 a 44 anos

Legend: 45 a 49 anos

Grand Legend: 50 anos ou mais

Representando Ibaté, Gibi garantiu o 1º lugar na categoria Grand Legend, que reúne os atletas acima de 50 anos.

Emocionado, o campeão fez questão de agradecer o apoio recebido.“Agradeço à Secretaria Municipal de Esportes e aos alunos, pais e responsáveis do projeto Ibaté com Skate no Pé, que ficaram na torcida e mandando boas energias para que eu voltasse com um bom resultado”, disse Gibi.

