Ibateense conquista título em campeonato de skate oldschool em São Paulo

No último sábado (23), o ibateense Edison Adriano Felix, o Gibi, brilhou no campeonato Velhotes e Furiosos, evento que reuniu cerca de 70 competidores de diferentes estados brasileiros na capital paulista.
O torneio, realizado na conceituada pista indoor BSC Skate Park, contou com quatro categorias voltadas para skatistas com mais de 35 anos:
Master: 35 a 39 anos
Grand Master: 40 a 44 anos
Legend: 45 a 49 anos
Grand Legend: 50 anos ou mais
Representando Ibaté, Gibi garantiu o 1º lugar na categoria Grand Legend, que reúne os atletas acima de 50 anos.
Emocionado, o campeão fez questão de agradecer o apoio recebido.“Agradeço à Secretaria Municipal de Esportes e aos alunos, pais e responsáveis do projeto Ibaté com Skate no Pé, que ficaram na torcida e mandando boas energias para que eu voltasse com um bom resultado”, disse Gibi.