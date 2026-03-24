IbatÃ© segue na disputa dos Jogos da Juventude de Futsal e recebe Itirapina em casa nesta quinta-feira

Os atletas de Ibaté seguem representando o município nos Jogos da Juventude de Futsal, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo. A equipe entrou em quadra na última terça-feira (23), em partida realizada na cidade de Brotas, demonstrando empenho e dedicação ao longo da competição.

Agora, o time volta a jogar nesta quinta-feira (26), às 19h, desta vez diante da torcida, contra a equipe de Itirapina. A partida será realizada no Ginásio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, e a expectativa é de mais um confronto equilibrado, com o incentivo do público local.

O secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Giliardi Nishihara, destacou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento do esporte no município. Segundo ele, os treinamentos são voltados tanto para o alto rendimento quanto para a iniciação esportiva, visando a formação de novos talentos.

O trabalho também conta com o apoio do secretário adjunto Djairo Lima, fortalecendo ainda mais as equipes e ampliando as oportunidades para jovens atletas da cidade.

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