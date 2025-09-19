(16) 99963-6036
Ibaté recebe a 7ª edição do Gladiator’s Fight

19 Set 2025 - 15h03Por Jessica Carvalho R.
O Ginásio Municipal de Ibaté será palco de muita adrenalina no próximo dia 11 de outubro, quando acontece a 7ª edição do Gladiator’s Fight, evento que reúne lutas de MMA e Kickboxing nas modalidades profissionais e amadoras.

Com apoio da Prefeitura Municipal, a competição promete agitar o público com combates de alto nível, reunindo atletas locais e de diversas cidades da região. A expectativa é de casa cheia para prestigiar os lutadores e incentivar a prática esportiva.

A entrada será gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os portões serão abertos a partir das 18h30, oferecendo aos espectadores a chance de acompanhar de perto uma noite de muita emoção, esporte e solidariedade.

Serviço

Evento: 7ª edição do Gladiator’s Fight

Data: 11 de outubro

Local: Ginásio Municipal de Ibaté

Abertura dos portões: 18h30

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

