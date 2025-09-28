(16) 99963-6036
Esportes

Ibaté celebra encerramento da Copinha Adhemar Ronquim

28 Set 2025 - 07h20Por Jessica Carvalho R.
A noite desta sexta-feira (26) foi marcada por emoção e comemoração no encerramento da tradicional Copinha Adhemar Ronquim, em Ibaté. O evento reuniu os pequenos atletas, suas famílias e a comunidade, celebrando o esporte, a integração e os talentos locais.

Mais do que competição, a Copinha reforça valores como união, respeito e amizade dentro e fora das quadras. “A Copinha Adhemar Ronquim é uma grande escola de cidadania, onde nossas crianças aprendem que o esporte é ferramenta de transformação, disciplina e amizade. Ver a dedicação de cada atleta e a alegria das famílias nos enche de orgulho e nos motiva a seguir investindo no esporte de base”, destacou o vice-prefeito e secretário de Esportes, Damião Sousa.

Resultados das finais – Copa Futsal Adhemar Ronquim

Categoria Sub-09

  • Final Bronze: Portugal 2 x 2 Bélgica – pênaltis: 4 x 5 – Campeã Bronze: Bélgica

  • Final Prata: Dinamarca 1 x 0 França – Campeã Prata: Dinamarca

  • Final Ouro: Camarões 2 x 2 Inglaterra – pênaltis: 3 x 4 – Campeã Ouro: Inglaterra

Categoria Sub-11

  • Final Bronze: Croácia 6 x 1 Peru – Campeã Bronze: Croácia

  • Final Prata: Holanda 4 x 2 Uruguai – Campeã Prata: Holanda

  • Final Ouro: Chile 7 x 2 Alemanha – Campeã Ouro: Chile

Categoria Sub-13

  • Final Bronze: Espanha 6 x 5 Itália – Campeã Bronze: Espanha

  • Final Prata: Japão 2 x 6 Argentina – Campeã Prata: Argentina

  • Final Ouro: Brasil 3 x 1 Marrocos – Campeã Ouro: Brasil

