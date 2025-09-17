(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Esportes

Ibaté abre inscrições para o Campeonato Amador de Futebol 2025

17 Set 2025 - 18h52Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ibaté abre inscrições para o Campeonato Amador de Futebol 2025 -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Amador de Futebol – Ibaté 2025, que promete movimentar o esporte da cidade e reunir centenas de atletas em uma competição marcada pela tradição e rivalidade saudável.

Inscrições abertas

As equipes interessadas poderão se inscrever entre os dias 16 e 30 de setembro de 2025, diretamente na Secretaria Municipal de Esportes de Ibaté. O campeonato será exclusivo para times do município, com a possibilidade de incluir até cinco jogadores de fora da cidade.

Regras e participação

Cada equipe poderá inscrever até 20 atletas e 2 integrantes da comissão técnica, sendo exigido o mínimo de 16 jogadores por time. A idade mínima para participação é de 16 anos completos.

Os uniformes deverão ser padronizados e completos, atendendo às normas estabelecidas pela organização do torneio.

Documentos necessários

No ato da inscrição, será obrigatória a apresentação de:

RG ou CNH do atleta;

RG do responsável legal, no caso de menores de idade;

Comprovante de endereço atualizado.

Leia Também

São-carlense Isaque faz dois gols na estreia pelo Shakhtar, mas arbitragem anula ambos
Futebol 16h20 - 17 Set 2025

São-carlense Isaque faz dois gols na estreia pelo Shakhtar, mas arbitragem anula ambos

Circuito Jaú Serve reúne corredores em São Carlos neste domingo
Esportes09h41 - 14 Set 2025

Circuito Jaú Serve reúne corredores em São Carlos neste domingo

Equipe ACD da ASA participa de corrida em Ibaté e se prepara para o Paresp
Atletismo08h29 - 11 Set 2025

Equipe ACD da ASA participa de corrida em Ibaté e se prepara para o Paresp

Hoje tem jogo da Copa de Futebol Adhemar Ronquim Em Ibaté
Esportes16h52 - 10 Set 2025

Hoje tem jogo da Copa de Futebol Adhemar Ronquim Em Ibaté

Esportes13h34 - 09 Set 2025

Apostas desportivas online: privacidade, cripto e as novas opções

Últimas Notícias