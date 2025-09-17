Ibaté abre inscrições para o Campeonato Amador de Futebol 2025

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Amador de Futebol – Ibaté 2025, que promete movimentar o esporte da cidade e reunir centenas de atletas em uma competição marcada pela tradição e rivalidade saudável.
Inscrições abertas
As equipes interessadas poderão se inscrever entre os dias 16 e 30 de setembro de 2025, diretamente na Secretaria Municipal de Esportes de Ibaté. O campeonato será exclusivo para times do município, com a possibilidade de incluir até cinco jogadores de fora da cidade.
Regras e participação
Cada equipe poderá inscrever até 20 atletas e 2 integrantes da comissão técnica, sendo exigido o mínimo de 16 jogadores por time. A idade mínima para participação é de 16 anos completos.
Os uniformes deverão ser padronizados e completos, atendendo às normas estabelecidas pela organização do torneio.
Documentos necessários
No ato da inscrição, será obrigatória a apresentação de:
RG ou CNH do atleta;
RG do responsável legal, no caso de menores de idade;
Comprovante de endereço atualizado.