Hugo Souza pega pÃªnalti, Corinthians empata com o Palmeiras e Ã© campeÃ£o

Jogadores corintianos fazem a festa: 31º título estadual - Crédito: Renato Pizzuto/Ag. Paulistão

O Corinthians é o grande campeão do Paulistão. Com direito a Hugo Souza defendendo pênalti de Raphael Veiga, o time do Parque São Jorge segurou o empate sem gols diante do Palmeiras, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, e conquistou o título ao administrar a vantagem de 1 a 0 conquistada na ida, no Allianz Parque. O Corinthians ainda atuou na reta final com um jogador a menos, quando Félix Torres foi expulso.

É o 31º título do Corinthians, que se consolida como o maior vencedor do estado, voltando a levantar a taça depois de seis anos. A última conquista tinha acontecido em 2019, quando superou o São Paulo na final.

A final começou estudada pelas duas equipes. Fortes defensivamente, trabalhavam a bola em busca de um espaço para finalizar. O Corinthians tinha a superioridade na posse de bola e levava vantagem também nas disputas do meio de campo. Já o Palmeiras apostava nas bolas longas para Estevão e Vitor Roque.

Apesar de bem disputada, a primeira grande chance só saiu aos 26 minutos, quando Garro encontrou espaço e acertou a trave esquerda de Weverton. Depois do susto, o Palmeiras conseguiu equilibrar na posse da bola, mas sem conseguir criar jogadas ofensivas que levassem perigo ao gol de Hugo Souza.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. Precisando reverter a vantagem, o Palmeiras seguiu com a posse da bola e apostando nas bolas longas. Aos 24 minutos, Facundo lançou Vitor Roque que foi derrubado por Félix Torres, dentro da área. Na cobrança de pênalti, Hugo Souza brilhou e defendeu a batida de Raphael Veiga.

A partir daí o jogo pegou fogo. Logo depois, Félix Torres cometeu outra falta e acabou sendo expulso, aos 30 minutos. Pressionando, Richard Ríos arriscou de longe e Hugo fez mais uma defesa. Na reta final, Depay subiu em cima da bola e gerou uma confusão em campo que acabou com as expulsões de Martínez e Lomba, ambos estavam no banco de reservas.

Quando a bola voltou a rolar, o Corinthians prendeu a bola no ataque, teve a chance de marcar com Yuri Alberto, mas Weverton fez grande defesa. Nos acréscimos, apenas prendeu a bola no campo de ataque e garantiu o título do Paulistão. (com FPF)

