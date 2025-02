Hugo Souza defende pênalti e Timão com um a menos segura o empate no derby

Maurício comemora gol: meia fez seu quarto gol na temporada - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Três jogos colocaram um ponto final na sétima rodada do Paulistão, nesta quinta-feira, 6. No clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 no derby, com direito a Hugo Souza defendendo um pênalti de Estevão nos acréscimos. Enquanto em Campinas, no Brinco de Ouro, o Guarani goleou o Água Santa, por 4 a 0. Já no ABC Paulista, São Bernardo e Novorizontino também ficaram no empate por 1 a 1.

Com os resultados, o Guarani assumiu a liderança do Grupo B, com 10 pontos, ultrapassando o Santos, com oito. Já no Grupo D, o São Bernardo se manteve na ponta, chegando a 16 pontos, enquanto o Palmeiras é o vice-líder, com 12. O Novorizontino é o segundo do Grupo C, com 10, enquanto o Água Santa é o lanterna da chave, com quatro.

Quem começou os trabalhos do dia foram São Bernardo e Novorizontino, no estádio 1º de Maio. O duelo começou intenso, com chances para os dois lados, mas acabou ficando paralisado por 30 minutos, por conta da forte chuva que atingiu a região. Quando a bola voltou a rolar, o Novorizontino saiu na frente, com Jean Irmer, aos 48 do primeiro tempo. O empate só veio na reta final da partida. Airton defendeu a cobrança de pênalti de Vitinho, porém Hugo Sanches pegou o rebote para deixar tudo igual.

Já no Brinco de Ouro, o Guarani resolveu a partida ainda na primeira etapa. Com 12 minutos, Nathan acertou um belo chute de longe para abrir o marcador. Logo depois, aos 19, foi a vez de João Marcelo marcar um belo gol, no ângulo, para ampliar. Solto em campo, João Victor fez o terceiro, pegando rebote dentro da área. Nos acréscimos do primeiro tempo, Deni Junior recebeu livre e transformou a vitória em goleada.

No clássico da rodada, o Palmeiras saiu na frente logo de cara. Aos oito minutos, Maurício recebeu belo passe de Piquerez e abriu o marcador em chute cruzado. O Corinthians buscou o empate com Yuri Alberto, aos 42, após assistência de Memphis Depay, o camisa nove bateu forte.

O segundo tempo foi quente e aumentou após a expulsão de Yuri Alberto, pelo segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Palmeiras chegou a ter uma bola na trave com Mayke e, nos acréscimos, teve a chance de pênalti com Estêvão. O garoto bateu, mas viu Hugo Souza pegar para garantir o empate no dérbi. (com FPF)

Próximo jogo

8ª rodada

Sexta-feira, 7

20h30 – Portuguesa x Internacional

Leia Também