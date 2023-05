Hugo Calderano: O gênio do tênis de mesa que conquistou o ranking mundial da ITTF

SIGA O SCA NO

O tênis de mesa é um esporte que desperta o fascínio em milhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando de uma modalidade extremamente organizada. Há federações, torneios de nível nacional e mundial, rankings de atletas e muito mais.

No meio de tudo isso, um atleta em especial chamou a atenção dos fãs do esporte nos últimos anos. Estamos falando do brasileiro Hugo Calderano, um atleta que já está sendo considerado o melhor mesatenista das américas de todos os tempos. Detalhes: ele completa apenas 27 anos em 2023.

Vamos discutir isso e muito mais a seguir. Em resumo, neste artigo falaremos sobre:

Quem é o campeão de tênis de mesa brasileiro

Qual a federação mais importante do tênis de mesa

O histórico vitorioso do brasileiro

Como o tênis de mesa é visto no mundo

Como serão os próximos anos do atleta

E muito mais

Quem é Hugo Calderano

De tempos em tempos, um atleta excepcional aparece em um dado esporte. Estamos falando de um indivíduo tão bom que seu nome se torna sinônimo de vitória. No basquete tivemos Michael Jordan e LeBron James. No futebol tivemos Cristiano Ronaldo. No tênis tivemos o Gustavo Kuerten. Agora, no tênis de mesa, temos o Hugo Calderano.

O brasileiro nascido em 1996 se tornou o 3º no ranking mundial do tênis de mesa em janeiro de 2022. Na ocasião, ele tinha apenas 25 anos. Esta marca histórica veio depois do atleta estabelecer um histórico excepcional de vitórias, especialmente nos jogos Pan-Americanos, mas falaremos mais sobre isso mais a frente.

Por hora, basta dizer que Hugo Calderano é o melhor mesatenista de todos os tempos das américas. Ele é tão bom que as dicas de apostas tenis de mesa em MightyTips apontam ele como favorito na maioria esmagadora das partidas. Isto é o equivalente ao que acontecia com o Real Madrid quando jogava na Liga dos Campeões com Cristiano Ronaldo dentro de campo.

Os maiores feitos do campeão de tênis de mesa brasileiro

Hugo Calderano é um atleta excepcional tanto individualmente quanto em duplas. Ele foi medalha de ouro em quatro ocasiões nos jogos Pan-Americanos. Também coleciona medalhas de ouro nos jogos Latino-Americanos.

No início de 2021, o brasileiro entre os 10 melhores atletas do esporte no mundo todo. Em Tóquio no ano de 2020, ele se tornou o primeiro latino-americano a chegar nas quartas de finais nos Jogos Olímpicos.

Tudo isso combinado fez com que o brasileiro se tornasse o maior mesatenista de todos os tempos vindo das Américas. Em 2021, ele chegou na 4ª posição no ranking mundial da ITTF, a melhor posição que um brasileiro já apareceu.

O que é a ITTF

A ITTF é a entidade máxima do tênis de mesa. É ela quem está por trás dos principais campeonatos, premiações, rankings e etc. Podemos compará-la com a FIFA. Isto é, a ITTF é para o tênis de mesa o que a FIFA é para o futebol.

O tênis de mesa como esporte

O tênis de mesa é um esporte extremamente popular no mundo todo, mas com um destaque especial para a China. Países como China, Japão e Coreia do Sul, são alguns dos que mais amam a modalidade.

O campeonato mundial de tênis de mesa começou em 1926 e desde 1957 ele é disputado a cada dois anos. Desde 2003 há dois tipos de campeonatos mundiais, os campeonatos das equipes e os campeonatos das duplas/individuais. A modalidade se tornou um esporte olímpico em 1988. A China é o país que tem o maior número de campeões mundiais.

Especulações sobre o futuro do campeão

Se considerarmos a idade deste atleta, 27 anos em 2023, podemos esperar que ele continue por mais alguns anos entre os 10 melhores do mundo todo. Entretanto, é necessário levar em consideração que ele está no esporte em alto nível há mais de 10 anos.

Talvez ele não tenha o interesse de seguir em frente por muito tempo depois de tudo o que já fez. Mas o que podemos dizer sem sombras de dúvidas é que Hugo Calderano já escreveu seu nome nos livros de história do esporte. Ele ainda pode fazer muito mais, não há dúvidas disso. Podemos considerar este atleta como uma das maiores esperanças de medalha para as próximas olimpíadas.

Considerações finais

Bom, isso é tudo sobre Hugo Calderano, um dos maiores atletas brasileiros da nossa geração. Atletas como Hugo nos mostram que o Brasil é muito mais do que futebol e MMA. Há muitos outros nomes que podem fazer história em outras modalidades.

Mas para isso é necessário mais investimentos. O tênis de mesa não é ensinado nas escolas, ao menos não como acontece com o futebol ou vôlei. Imagine quantos campeões podemos ter se o tênis de mesa e outros esportes forem levados mais a sério nos próximos anos.

