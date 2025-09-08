Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté

A tradicional Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) segue movimentando o calendário esportivo de Ibaté e promete mais uma rodada de muita emoção nesta segunda-feira (8), a partir das 18h15, no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500, no Centro da cidade.

Com entrada totalmente gratuita, os jogos acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, reunindo equipes locais em disputas acirradas que atraem torcedores de todas as idades.

Além de acompanhar grandes lances e muitos gols, o público encontra um ambiente acolhedor, ideal para reunir amigos e família e prestigiar os talentos do futebol ibateense.

Leia Também