segunda, 08 de setembro de 2025
Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté

08 Set 2025 - 16h25Por Jessica Carvalho R.
A tradicional Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) segue movimentando o calendário esportivo de Ibaté e promete mais uma rodada de muita emoção nesta segunda-feira (8), a partir das 18h15, no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500, no Centro da cidade.

Com entrada totalmente gratuita, os jogos acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, reunindo equipes locais em disputas acirradas que atraem torcedores de todas as idades.

Além de acompanhar grandes lances e muitos gols, o público encontra um ambiente acolhedor, ideal para reunir amigos e família e prestigiar os talentos do futebol ibateense.

 

