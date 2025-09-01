Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté

A Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) continua agitando as noites esportivas de Ibaté. Nesta segunda-feira, os jogos acontecem no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro.

As partidas começam a partir das 18h15 e, como de costume, a entrada é gratuita. A competição segue sendo disputada sempre às segundas e quartas-feiras, reunindo atletas locais e proporcionando momentos de lazer para toda a comunidade.

O torneio tem se destacado não apenas pela qualidade técnica das equipes em campo, mas também pelo clima de confraternização entre torcedores, famílias e amigos que acompanham os jogos.

A organização reforça o convite para que todos participem, prestigiem o esporte amador e torçam pelas equipes.

