segunda, 01 de setembro de 2025
Esportes

Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté

01 Set 2025 - 17h41Por Jéssica C.R.
A Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) continua agitando as noites esportivas de Ibaté. Nesta segunda-feira, os jogos acontecem no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro.

As partidas começam a partir das 18h15 e, como de costume, a entrada é gratuita. A competição segue sendo disputada sempre às segundas e quartas-feiras, reunindo atletas locais e proporcionando momentos de lazer para toda a comunidade.

O torneio tem se destacado não apenas pela qualidade técnica das equipes em campo, mas também pelo clima de confraternização entre torcedores, famílias e amigos que acompanham os jogos.

A organização reforça o convite para que todos participem, prestigiem o esporte amador e torçam pelas equipes.

