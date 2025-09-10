Hoje tem jogo da Copa de Futebol Adhemar Ronquim Em Ibaté

A tradicional Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) segue movimentando as noites esportivas de Ibaté.

As partidas acontecem no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro, sempre às segundas e quartas-feiras, a partir das 18h15. A entrada é gratuita.

O torneio reúne equipes locais e proporciona jogos marcados pela emoção, rivalidade saudável e grandes lances que empolgam os torcedores. Além do espetáculo dentro de campo, o evento oferece um ambiente familiar e acolhedor, sendo uma ótima opção de lazer para amigos e famílias da cidade.

