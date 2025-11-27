História dos cassinos: como tudo começou no século XVII

O ano era 1638. Em meio ao esplendor barroco e às turbulentas transformações sociais da Veneza do século XVII, um espaço físico mudaria o mundo do entretenimento para sempre. Tratava-se do Ridotto, o primeiro cassino da história, um espaço que reuniria a elite italiana em torno de mesas de jogo de azar.

Aquele espaço físico localizado no distrito de San Moisè até hoje é a principal inspiração para os cassinos físicos do mundo. Séculos depois, a indústria global cresceu e evoluiu para os modernos cassinos online legalizados, hoje amplamente acessíveis na internet brasileira. Jogue com responsabilidade.

No Brasil, a regulamentação dos jogos de azar ainda é restritiva para cassinos físicos, que seguem proibidos enquanto projetos de lei específicos avançam no Congresso, mas o cenário mudou para apostas esportivas e jogos online com a Lei nº 14.790/2023, que criou um mercado regulado de apostas de quota fixa e definiu regras para operação de plataformas digitais sob supervisão do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Prêmios e Apostas.

Neste artigo, relembramos a história do Ridotto e de muitas outras casas de apostas que ganharam a atenção - e, claro, muito dinheiro - do público ao longo dos últimos anos. Confira abaixo.

A história do Ridotto

Localizado no distrito de San Moisè, o Ridotto operava sob a égide do governo veneziano, que visava aproveitar a moda dos jogos de azar — até então clandestinos — para arrecadar fundos para o governo às custas das elites. Em um palácio decorado com luxo, a nobreza e a burguesia emergente encontravam-se para jogar biribi e bassetta, rodeados por uma atmosfera de ostentação que estabeleceu o tom para o que seria a cultura dos cassinos.

A criação do Ridotto não foi um acidente histórico, mas uma resposta a condições sociais e políticas muito específicas. Veneza, outrora uma potência naval e comercial incontestável, via sua influência econômica declinar. A regulamentação do jogo surgiu como uma estratégia astuta para gerar receita fiscal e controlar o comportamento da população em um período de relativa decadência.

O sucesso foi imediato, mas veio com um custo social. A facilidade de acesso ao jogo levou muitas famílias da aristocracia à ruína, um fenômeno tão severo que, em 1774, a República de Veneza foi forçada a fechar o Ridotto, argumentando que ele havia empobrecido parte da classe dominante.

Os cassinos ao redor do mundo

Após o fechamento do Ridotto, outros cassinos surgiram ao redor do mundo. Um dos mais famosos é o Casino de Monte Carlo, inaugurado em 1863 no Principado de Mónaco. Criado pela família real de Grimaldi para salvar as finanças do pequeno país da falência, o cassino foi projetado como um destino de luxo para a elite europeia e chamou a atenção por sua arquitetura, assinada por Charles Garnier.

Paralelamente, do outro lado do Atlântico, as salas de jogo também floresciam nos Estados Unidos, mais precisamente nas cidades ribeirinhas ao longo do Mississippi. Durante a Corrida do Ouro, no Velho Oeste, os cassinos se popularizaram no país, porém sem o mesmo luxo europeu, sendo marcados pelas brigas entre jogadores e diversos assaltos à mão armada.

Em 1931, no entanto, a legalização do jogo chegou a Las Vegas, Nevada. Desde então, o modelo americano de cassino se reinventou por completo e ganhou um ar de luxo, com megaresorts temáticos repletos de experiências de férias — uma forma de atrair turistas. Atualmente, a cidade divide o posto de “capital mundial do cassino” com Macau, região administrada pela China.

Em muitos destinos, a presença de cassinos anda lado a lado com políticas públicas de fomento ao turismo, já que esses espaços costumam atrair visitantes, movimentar a rede hoteleira e impulsionar a economia local. No Brasil, o debate sobre jogos de azar corre em paralelo a iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo em diferentes regiões, com cidades buscando se estruturar como municípios de interesse turístico, como São Carlos, para captar investimentos e novos fluxos de viajantes.

A herança dos primórdios na era moderna dos cassinos físicos

Os debates que cercam a indústria do jogo hoje são, em grande parte, ecos das questões levantadas no século XVII em Veneza. A tensão fundamental entre a geração de receita para o Estado e os potenciais danos sociais do vício em jogos de azar permanecem no centro das discussões sobre regulamentação dos cassinos físicos em diferentes países.

A estrutura de controle estatal pioneira do Ridotto é o precursor direto das modernas comissões de jogo e autoridades reguladoras que buscam garantir a integridade dos jogos e implementar políticas de "jogo responsável".

Cassino online: do palácio veneziano à tela digital

A jornada dos cassinos, do Ridotto veneziano aos impérios de Las Vegas e Macau, ganhou versão atualizada com os sites de apostas online, onde os jogadores podem se divertir com slots, games clássicos de mesa, pôquer e muitas outras atrações a qualquer hora e em qualquer lugar, com poucos toques no smartphone.

O surgimento dos sites online de cassino têm gerado debate em todo o mundo sobre os riscos das apostas, a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, além do vício dos jogadores. Ao mesmo tempo, as plataformas têm despejado dinheiro em patrocínios de diversos setores, dos clubes de futebol às redes de televisão.

Dessa forma, ao olharmos para trás, para os salões abarrotados do Ridotto, podemos concluir que muita coisa mudou no mundo dos cassinos, mas os dilemas seguem praticamente os mesmos, em ambiente físico ou virtual. Entre a proibição total do setor e a falta de fiscalização, o mundo ainda aguarda uma solução definitiva para os jogos de azar.