Hipismo são-carlense brilha na III Etapa da Copa SHRP na cidade de Ribeirão Preto

Neste último final de semana foi realizado na Sociedade Hípica de Ribeirão Preto à terceira copa SHRP de 2024.

O hipismo são-carlense foi destaque nos saltos. As amazonas Melina Duarte e Alice Viveiros Imparato, 7 anos, brilharam na série de 0,60m e conquistaram os dois lugares mais alto do pódio em uma competição eletrizante.

Com mais 30 participantes e se apresentando ao final da série, as duas amazonas de São Carlos, consecutivamente, fizeram tocar no sistema de som da pista o tema da vitória em suas passagens e indicaram as melhores aproximações ao tempo ideal da pista.

Treinadas por Fernanda Bachur Resende e Rogério Fernando Radaelli no Centro Hípico Damha, ambas estão participando assiduamente nas competições regionais e estão se destacando como futuras promessas do esporte hípico.