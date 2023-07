Handebol feminino quer manter a hegemonia nos Regionais

De olho no tri, handebol feminino encara Itatinga nesta segunda-feira - Crédito: Divulgação

“São Carlos vai para mais um Jogos Regionais em busca do tricampeonato e vaga para os Abertos”. Com esta frase, o técnico Antonio Carlos Rodrigues sintetizou as pretensões do handebol feminino de São Carlos nos Jogos Regionais que são realizados em Lençóis Paulista.

A estreia são-carlense será nesta segunda-feira, 17, contra Ipatinga no ginásio municipal de esportes Cecy Biral Brega. Por ser o atual campeão, folgou na rodada de abertura da categoria adulta que tem ainda Bauru, Itatinga, Lençóis Paulista e Lins. O regulamento aponta que a modalidade terá grupo e turno únicos e quem tiver mais pontos, conquista a medalha de ouro.

O otimismo são-carlense é grande para o torneio, considerado uma das prioridades em 2023. “A equipe iniciou a preparação em fevereiro com as avaliações de todas atletas e preparo físico para a Super Copa dos Campeões, onde fomos campeão. Ali dávamos início a longa jornada até os Regionais participando de outras competições como o Campeonato Paulista, Liga Brasil, Liga Derla e Liga Nacional. Porém, neste primeiro semestre a competição mais importante para nossa equipe são os Regionais. Vamos com uma equipe preparada fisicamente e emocionalmente. Queremos o tri”, garantiu Antonio Carlos.

“Após reunião com as atletas, foi relembrado todo trabalho feito para chegarmos a mais um Jogos Regionais e lutarmos para mantermos nossa invencibilidade que dura quatro anos. E vamos em busca do tricampeonato na categoria principal, após deixarmos de participar da categoria júnior que fomos também invictos bicampeões”, enfatizou.

A EQUIPE

Ana Luiza

Bárbara Reis

Bia Fleury

Camila Souza

Edjaneidy Kalinne

Emmily Rayane

Fernanda Pagotto

Isa Soares

Luana Jung

Mabelle Oliveira

Maria Zancheta

Mariana Lopes

Nurah Catine

Sabrina Colares

Tainah Oliveira

Tamara de Jesus

