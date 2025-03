Handebol feminino inicia atividades e terÃ¡ â€˜calendÃ¡rio cheioâ€™ em 2025

Jogadoras fazem testes no início da temporada: metas ambiciosas em 2025 - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos iniciou as atividades físicas e técnicas de olho na temporada 2025, que promete ser exigente, com um calendário cheio.

A princípio, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues estará presente no Campeonato Paulista, Liga Brasil, Liga Derla e Liga Nacional. O time deverá representar a cidade, ainda, nos Jogos Regionais e dependendo da classificação, se qualificar para os Abertos do Interior.

Até a presente data, apenas a Federação Paulista divulgou a tabela de jogos. O H7 Esportes estreia no dia 13 de abril, um domingo, às 11h, contra Praia Grande, na casa do adversário.

No Paulista, o H7 Esportes terá como adversárias o Pinheiros, atual campeão, Sorocaba, Praia Grande e São Caetano. O estadual será disputado em dois turnos e as quatro primeiras se classificam para a semifinal.

De acordo com Antonio Carlos, a apresentação oficial da equipe foi na segunda-feira, 10, onde o Departamento de Fisioterapia realizou os testes iniciais com as atletas. Posteriormente, após a divulgação dos resultados teve início os trabalhos físicos.

O treinador disse que no Paulista foi inscrita somente a equipe adulta. “Estamos com uma expectativa muito boa de conseguirmos fazer, pela primeira vez na história, a semifinal do Paulista. Nossa equipe está em torno de 50% renovada. Temos atletas que estão aqui em São Carlos, pensando justamente em alcançar esses objetivos, de fazer a semifinal, além de passar da primeira fase da Liga Nacional, mantermos a nossa hegemonia nos Regionais, irmos para os Abertos e fazermos a semifinal. E, por que não, conseguimos uma medalha de ouro ou de prata, tendo em vista que no ano passado nós ficamos em terceiro lugar nos Jogos Abertos”, finalizou Antonio Carlos.

