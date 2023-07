Handebol feminino de São Carlos ‘voa’ nos Regionais

Antonio Carlos conversa com as atletas no intervalo da partida: apresentação ímpar - Crédito: Divulgação

Uma apresentação de gala e perfeita em todos os sentidos. O handebol feminino do H7 Esportes está ‘voando’ nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

Na noite desta terça-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Cecy Biral Brega, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues venceu de maneira inconteste as donas da casa por 33 a 2 (15 a 1) e chegaram a segunda vitória na competição, com destaques para as goleiras Mabella e Tamara, que estiveram em dia inspirado.

“Foi uma partida em que a defesa de São Carlos se impôs e os contra-ataques fizeram a diferença”, resumiu o treinador são-carlense. Invicta, a equipe espera a próxima adversária para o jogo desta quarta-feira, 19, na mesma praça esportiva. O sonho do tri permanece vivo.

