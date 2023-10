Handebol feminino de São Carlos tem jornada infeliz

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 10h13

30 Out 2023 - 10h13 Por Marcos Escrivani

Equipe são-carlense em ação: superação e dedicação em nome do esporte de nossa cidade - Crédito: Divulgação

A maratona de jogos e, consequentemente o cansaço, falaram mais alto e as atletas de handebol feminino H7 Esportes sentiram o esforço e tropeçaram em dois campeonatos neste final de semana. Na Copa Derla, perdeu na semifinal e na Liga Brasil, Ribeirão Preto levou a melhor e comemorou o título da temporada 2023.

Foram três jogos em menos de 24 anos e em dois estados diferentes. O primeiro jogo foi às 20h45 de sábado, 28. Em Uberaba/MG, no ginásio de esportes do Colégio Nossa Senhora das Dores, pela semifinal da Liga Brasil contra São Tomás de Aquino. A equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues fez uma boa partida e venceu por 20 a 16. Com destaque para a jogadora Andressa Feitosa, se classificou para a decisão, contra Ribeirão Preto.

Após a partida, as atletas descansaram ou pouco e seguiram para Mococa e no domingo, 29, às 9h, no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, encarou Mococa pela semifinal Copa Derla.

O cansaço falou mais alto e mesmo assim as guerreiras são-carlenses conseguiram segurar o empate em 23 a 23 no tempo normal. Porém na prorrogação, derrota por 31 a 28.

Após a partida, a equipe são-carlense retornou para Uberaba para a decisão da Liga Brasil e em mais uma partida, mesmo na base da superação, Ribeirão Preto conseguiu a virada nos minutos finais e venceu por 24 a 22.

Apesar dos tropeços, ao final da cansativa jornada, o técnico Antonio Carlos elogiou o esforço de suas atletas. “Dedicação e empenho não faltaram. Só tenho que enaltecer a superação dessas atletas que mostraram um comprometimento muito grande com nossa cidade e nosso esporte”, disse o técnico.

