Handebol feminino de São Carlos se consolida entre as principais quatro forças do Estado

O handebol feminino de São Carlos, representado pela H7 Esportes/La Salle, se consolidou como uma das quatro principais forças do Estado de São Paulo.

Na tarde desta quinta-feira, 19, na “Bolha do Hand”, no Centro Esportivo do complexo Perfect Liberty, localizado em Arujá, a 40 quilômetros de São Paulo, perdeu para Guarulhos por 25 a 19, em uma das semifinais do Campeonato Paulista, na categoria júnior. Na outra semi, o Pinheiros bateu Sorocaba por 28 a 20.

Nesta sexta-feira, 20, serão realizadas as finais. Às 9h, o time são-carlense encara Sorocaba em busca da medalha de bronze, enquanto que Pinheiros e Guarulhos, às 11h, buscam a condição de melhor equipe do Estado na temporada 2020.

META ALCANÇADA

De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues a meta da equipe foi alcançada em ano de pandemia da Covid-19, uma vez que o trabalho foi feito justamente para colocar São Carlos na elite estadual. “Estamos entre os melhores e isso deve-se ao empenho e comprometimento de todas as atletas”, disse Antonio Carlos.

Quanto ao revés sofrido para Guarulhos, o treinador lamentou apenas a inexperiência das atletas. “Fizemos um bom jogo e conseguíamos manter o equilíbrio. Mas no final do primeiro tempo cometemos quatro erros e Guarulhos abriu vantagem. Na etapa final, chegamos a encostar no placar, mas não o suficiente para conseguirmos a vitória. Mas valeu a experiência e ficou provado que estamos no caminho certo. Com os novos reforços, acredito que em 2021 podemos sonhar um pouco mais alto”, sintetizou Antonio Carlos.

