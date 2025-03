Haja coração! Três semifinalistas são conhecidos nos pênaltis no Raspadão

Planalto Verde venceu no tempo normal e está pela primeira vez na semifinal do Raspadão - Crédito: Divulgação

As quartas de final do 15º Campeonato Raspadão foi teste para cardíaco. Nos jogos realizados na manhã de domingo, 23, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, três semifinalistas foram conhecidos somente após a cobrança de penalidades máximas. Somente a Família Planalto Verde São Carlos se garantiu no tempo normal ao despachar o Galo das Arábias.

Em um jogo bem disputado, a Família Planalto Verde soube aproveitar as oportunidades e conquistar a expressiva vitória por 2 a 0, eliminar o Galo e pela primeira vez chegar entre as quatro melhores equipes da competição.

Em um jogo emocionante e com quatro gols, no tempo normal Caixa D’Água e Nova Era empataram em 2 a 2 e a decisão foi para as penalidades, com o Caixa D’Água fazendo 3 a 2 no adversário.

Coincidentemente as outras duas partidas terminaram em 0 a 0 entre Zavaglia e Antenor Garcia R2 e Tijuco Preto x Vila Bahia. Como manda o regulamento, mais duas decisões por penalidades máximas e muita emoção.

O Vila Bahia levou a melhor e eliminou o Tijuco por 4 a 3, enquanto que o Zavaglia fez 3 a 2 e despachou o Antenor.

Desta forma, as semifinais estão decididas e ocorrem no próximo domingo, 30, com o Caixa D’Água encarando a Família Planalto Verde e o Zavaglia medindo forças com o Vila Bahia.

