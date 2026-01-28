Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes

O símbolo do velho Clube Atlético Bandeirantes: equipe fez história ao golear o Santos de Pelé num jogo histórico - Crédito: Divulgação

O Clube Atlético Bandeirantes foi uma agremiação esportiva da cidade de São Carlos, fundada em 25 de janeiro de 1941 e extinta em abril de 1965. As cores do clube eram o encarnado, o branco e o azul celeste, e o mascote era o “Bandeirante” (sertanista).

Fundado em 25 de janeiro de 1941 como clube amador, pelo senhor Masadi (Mario) Tagata, da colônia japonesa, o Bandeirantes posteriormente se uniu ao Bonsucesso FC, ao Vila Elizabeth FC e ao CE União para disputar o Campeonato Amador do Estado em 1955 e alcançar o profissionalismo em 1956. A partir daí, disputou por nove anos consecutivos o Campeonato Paulista da segunda e da terceira divisões. Com essas incorporações, o clube passou a ser tricolor, com a inclusão do azul celeste.

Em 1960, em uma manobra política, a Federação Paulista de Futebol, utilizando uma “norma” sobre a quantidade de habitantes dos municípios à época, relegou o clube à disputa do Campeonato Paulista da Terceira Divisão de 1960, onde permaneceu até 1964.

Em 1965, em jogo oficial, o Bandeirantes recebeu a Saltense pelo chamado “grupo da morte”, que definia a permanência na 2ª Divisão, e empatou por 1 a 1, no dia 14 de fevereiro de 1965. Posteriormente, em partida eliminatória válida pela permanência na 2ª Divisão de 1965, o Bandeirantes enfrentou o Igarapava, em Igarapava, sendo derrotado por 4 a 2, em 21 de fevereiro de 1965.

Após disputar um torneio de descenso em 1965, no qual acabou rebaixado, ocorreu que o clube que permaneceu na competição não possuía estádio em condições para continuar disputando o campeonato.

Diante disso, a cidade de São Carlos mobilizou-se econômica e politicamente para recolocar o clube na competição, porém, com a decisão do então presidente de não prosseguir com o projeto, o Clube Atlético Bandeirantes foi extinto em abril de 1965. Assim, o São Carlos Clube substituiu o Bandeirantes no Campeonato de 1965.

Futebol amador

Disputou, durante vários anos, campeonatos amadores de São Carlos e foi vice-campeão em 1949, quando o CE União foi bicampeão.

Jogadores de 1941

Dori, Ivo (*), Nicola, René, Toninho, Osmar, Mauro, Didi, Nélio, Jorge (Japão), Aldo.

Presidente: Masadi (Mario) Tagata

Diretor: Cury

Futebol profissional

É o pioneiro do futebol profissional em São Carlos e, até hoje, reconhecido como um clube que jamais poderia ter sido extinto, por ter levado o nome da cidade a todos os lugares do estado e do país, principalmente quando venceu o Santos FC, de Pelé e do técnico Lula, no dia 4 de novembro de 1957, por 3 gols a 0, em jogo comemorativo pelo centenário de fundação da cidade. Um dos gols foi “olímpico”, feito por Rui Denucci, além da brilhante marcação de Fabião sobre Pelé, em jogo realizado no Estádio Paulista.

Súmula do jogo:

O Bandeirantes jogou com Lito Mariutti (*), Flávio; Jarbas e Kelé; Viana, Fabião e Bibi; Cabelo, Wilson Pimentel (Duque), Ademar Ferrari, Zé Luís e Rui Denucci. Técnico: Hugo Ferrari (Tche). No banco, Orlando e Clayton. Nelson Ienco não foi relacionado para o jogo devido a uma lesão durante o treino da equipe de São Carlos.

O Santos jogou com Manga; Mauro Torres (Giovani) e Mourão; Feijó, Brauner e Urubatão (Darci); Baiano (Dorval), Afonsinho, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé (Ciro) e Ciro (Urubatão). Técnico: Lula.

Árbitro: Antônio Assunção Pereira[5]

Gols: Rui, aos 3’; Rui, aos 10’ (olímpico); e Zé Luís, aos 33’.

Renda: Cr$

Estádio: Paulista

Leia Também