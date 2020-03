H7 Esportes/La Salle suspende treinos por tempo indeterminado

Crédito: Marcos Escrivani

Preservar a integridade das atletas e de seus familiares. As equipes de handebol feminino H7 Esportes/La Salle suspenderam os treinos por tempo indeterminado.

A última atividade aconteceu terça-feira, 17, quando as atletas sob orientação do técnico Antonio Carlos Rodrigues realizaram atividades de academia e de quadra no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

A suspensão das atividades atende as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para impedir a propagação do Covid-19 (coronavírus).

“Neste momento temos que pensar na integridade física das atletas. A saúde em primeiro lugar”, resumiu Antonio Carlos. Segundo ele, as atividades serão retomadas quando terminar a pandemia e consequentemente tudo voltar à normalidade.

Antonio Carlos salientou ainda que a Federação Paulista e a Secretaria Estadual de Esportes suspenderam todas as competições.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também