H7 Esportes/La Salle inicia campanha e sonha com semifinal

Último treino antes do embarque: meninas do hand buscam a semifinal no Paulista - Crédito: Marcos Escrivani

A pandemia da Covid-19 fez com que a temporada de todas as modalidades esportivas fossem prejudicadas e torneios oficiais, comprometidos. Porém, para que 2020 não passe em branco, a Federação Paulista de Handebol idealizou a “bolha do Hand”, que será realizada a partir desta segunda-feira, 16, no Centro Esportivo do complexo Perfect Liberty, localizado em Arujá, a 40 quilômetros de São Paulo.

Na categoria júnior, o H7 Esportes/La Salle confirmou presença e irá em busca de uma boa campanha, em busca de uma vaga na semifinal. Seis equipes sub20 estarão participando de uma competição “relâmpago”, que termina na sexta-feira, 20.

O time são-carlense está no grupo B ao lado de Guarulhos e Santos. No A, estão Pinheiros, Sorocaba e Araraquara. Na primeira fase, em turno único os times do grupo A jogam contra o do B e se classificam para a semifinal os dois primeiros.

Animado, o técnico Antonio Carlos Rodrigues acredita que as são-carlenses têm condições de uma boa campanha e condições de se qualificar entre as quatro forças do estado.

“Acredito que as meninas estão bem preparadas para encarar o desafio que vai ser a bolha. Tivemos semanas intensas de treinamentos e o comprometimento delas foi grande”, disse, salientando que a meta inicial é conseguir se classificar para a próxima fase, que seriam as semifinais. “Porém fazer um bom jogo com todas as equipes é o principal”, antecipou.

DOIS ADVERSÁRIOS

Dentro da quadra, adversárias qualificadas. Fora dela, o Sars-CoV-2. De acordo com Antonio Carlos, na semana que antecedeu a estreia, em São Carlos, os treinos foi intenso.

“Agora é colocar em prática tudo que foi treinado e estudado, e o resultado vem com consequência do trabalho que foi feito”, analisou.

Segundo ele, medo da Covid-19 sempre vai ter, mas todas as medidas vão ser tomadas, afirmou. Na sexta-feira, 13, a equipe realizou os testes PRC para poder entrar na bolha, na segunda-feira 16. “Lá serão feitos testes rápidos todos os dias, uso de máscara obrigatórias, com exceção do refeitório. Dentro de quadra e dentro dos quartos do alojamento (os quartos serão compostos por 6 pessoas apenas) e aérea destinada para os jogos vai ser dividida por delegação, para que assim evitar ao máximo aglomeração (mesmo com todo mundo com teste negativo)”, disse.

A EQUIPE

Relação dos atletas:

Beatriz Fleury - Ponta Direita

Camila Souza - Meia Esquerda

Camile Capellaro - Ponta Esquerda

Carol Zancheta - Pivô

Daniely Amorim - Ponta Direita

Fernanda Borella - Goleira

Fernanda Businaro - Pivô

Isabela Botelho - Ponta Esquerda

Isabela Pavanelli - Meia Esquerda

Julia Meneguine - Central

Julia Ré - Meia Direita

Lorena Giliotti - Central

Marina Bosco - Central

Milena Ribeiro - Ponta Esquerda

Rayssa Costa - Pivô

Comissão Técnica

Antonio Carlos - Técnico

Isabela Bianchini Marolde - Fisioterapeuta

Juliana Costamilan - Treinadora de Goleira

OS JOGOS

PRIMEIRA FASE

Segunda-feira, 16

10h30 – Santos x Sorocaba

12h30 – H7 Esportes/La Salle x Pinheiros

14h30 – Araraquara x Guarulhos

Terça-feira, 17

10h30 - H7 Esportes/La Salle x Araraquara

12h30 – Guarulhos x Sorocaba

14h30 – Pinheiros x Santos

Quarta-feira, 18

10h30 – Santos x Araraquara

12h30 – Sorocaba x São Carlos

14h30 – Pinheiros x Guarulhos

