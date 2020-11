H7 Esportes/La Salle conquista feito inédito no Paulista Junior: é semifinalista

Crédito: Divulgação

O handebol feminino de São Carlos está em alta: a equipe júnior H7 Esportes/La Salle conseguiu um feito inédito para o esporte da cidade, ao se classificar, pela primeira vez em sua história, para a semifinal da competição.

Na tarde desta quarta-feira, 18, na “Bolha do Hand”, no Centro Esportivo do complexo Perfect Liberty, localizado em Arujá, a 40 quilômetros de São Paulo, perdeu para Sorocaba por 24 a 22.

Mesmo com a derrota, a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues se classificou em segundo lugar em seu grupo e irá enfrentar às 14h30 desta quinta-feira, 19, Guarulhos, que terminou em primeiro lugar.

Animado, o técnico são-carlense está otimista e salientou que sua equipe tem plenas chances de surpreender e tentar buscar a vitória para chegar à final da temporada 2020.

