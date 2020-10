H7 Esportes/La Salle conhece os adversários na categoria junior; adulto não irá

Crédito: Marcos Escrivani

A instituição religiosa Perfect Liberty em Arujá, que fica a quarenta quilômetros de São Paulo, irá receber de 16 a 22 de novembro, as equipes que irão disputar este ano o Campeonato Paulista de Handebol. A organização definida pela Federação Paulista da modalidade como a “bolha do hand” foi planejada para isolar atletas, comissão técnica e árbitros, devido a pandemia da Covid-19.

Na semana que antecede a competição que será realizada em “tiro curto”, todos os envolvidos irão passar por exames para diagnosticar ou não a presença do novo coronavírus. Quem testar positivo estará automaticamente excluído do torneio para que não infecte os demais participantes.

SÃO CARLOS “NA ÁREA”

A ideia inicial da H7 Esportes/La Salle era a de levar duas equipes. Porém o adulto não estará presente. Por outro lado, a categoria júnior feminino foi confirmada e está no grupo B junto com Guarulhos e Santos.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, as equipes do grupo A cruza com a do B e ocorre um turno único. As duas primeiras classificadas disputarão a semifinal, enquanto que as terceiras colocadas, o 5º lugar.

A estreia são-carlense será no dia 16 de novembro, segunda-feira e o adversário é o Pinheiros, atual campeão paulista.

TEMPORADA ATÍPICA

Devido a pandemia da Covid-19 todas as equipes passaram por uma situação difícil e as atletas realizaram treinos remotos das próprias residências com o intuito de procurar se preparar da melhor forma.

“Todos os times voltaram a ter contato com a quadra no mesmo período praticamente. Então o tempo de treino é o mesmo. Acredito que vai ser um campeonato com um nível muito alto entre as equipes, todas estão com bons times e não tem favorito para esse campeonato”, disse o técnico Antonio Carlos Rodrigues. “Nosso time faz uma preparação forte para conseguir bater de frente com os outros times e com isso conseguir a melhor colocação possível”, sintetizou o treinador.

JOGOS DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO

Segunda-feira, 16 de novembro

10h30 - CEPE/Santos X SER/Unimed/Sorocaba

12h30 – H7 Esportes/La Salle X E. C. Pinheiros

14h30 Araraquara X ACISEG/Guarulhos

Terça-feira, 17 de novembro

10h30 - H7 Esportes/La Salle X Araraquara

12h30 - ACISEG/Guarulhos X SER/Unimed/Sorocaba

14h30 - E. C. Pinheiros X CEPE/Santos

Quarta-feira, 18 de novembro

10h30 - CEPE/Santos X Araraquara

12h30 - SER/Unimed/Sorocaba X H7 Esportes/La Salle

14h30 - E. C. Pinheiros X ACISEG/Guarulhos

