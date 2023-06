H7 Esportes tem duplo desafio no Paulista e na Liga Brasil

Equipe são-carlense busca bons resultados em dois torneios no final de semana - Crédito: Divulgação

Após a maratona do último final de semana, quando disputou quatro jogos em apenas dois dias, a equipe de handebol feminino H7 Esportes vai ter mais um duplo desafio neste final de semana.

Cumpre dois compromissos em cidades de dois Estados, por duas competições diferentes em um prazo inferior a 24 horas.

No sábado, 1, cumpre mais um compromisso pelo Campeonato Paulista e estará em ação a partir das 19h no ginásio municipal de esportes Do Éden, encara Sorocaba. No domingo, 2, às 10h15, em Ituiutaba, enfrenta Uberaba, pela Liga Brasil. A partida acontece no ginásio municipal de esportes Ildefonso Mascarenhas da Silva.

O técnico Antonio Carlos Rodrigues afirmou que o time são-carlense está preparado para os dois desafios. Porém salientou que o Campeonato Paulista é um torneio onde pode preparar as atletas para a Liga Nacional e para os Jogos Regionais, que serão realizados em julho, em Lençóis Paulista.

“Vamos até Sorocaba com a meta de buscar um resultado”, adiantou Antonio Carlos, salientando que, quanto a Liga Brasil, a equipe está invicta e tenta o título da competição. “Queremos realizar uma boa partida e chegar às finais para participar da Liga dos Campeões em 2024, onde somos os atual campeão”, disse.

Por fim, indagado sobre o desgaste das atletas em seguidos jogos oficiais por competições diferentes, o técnico não mostrou preocupação. “Temos um bom trabalho de base e estamos mesclando atletas do time juvenil e júnior com as adultas. Então podemos sempre manter um bom ritmo e utilizar todos nossos valores”, finalizou.

Leia Também