H7 Esportes se prepara e faz rifas para conseguir recursos para disputar o Paulista Junior

A vida não está fácil para ninguém, já que a pandemia da Covid-19 fez com que uma grave crise econômica prejudicasse todos os setores da sociedade brasileira. O esporte, foi um dos segmentos, com a temporada da maioria das modalidades esportivas tendo início no segundo semestre de 2020 e com várias adaptações restritivas para que as pessoas envolvidas não sejam infectadas pelo Sars-CoV-2, o novo coronavírus.

É o caso do handebol feminino. A Federação Paulista da modalidade, no intuito de realizar o campeonato deste ano, criou uma “bolha” para que os jogos nas mais variadas categorias pudessem ocorrer.

São Carlos tem o H7 Esportes/La Salle, que disputa na categoria junior e na adulta e as atletas, sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues se preparam para a competição que deverá ocorrer na Perfect Liberty em Arujá-SP, que fica a 40 km de São Paulo. O local comporta mais de mil atletas e possui refeitório e dois ginásios de esportes. Os jogos devem acontecer de 15 a 22 de novembro categoria Júnior e de 22 a 29 de novembro na adulto.

Os adversários do time são-carlense serão a Aciseg/Guarulhos, Cepe/2004/Santos, Hortolândia, Pinheiros, SER/Sorocaba e Sesi Araraquara Handebol

FORMATO DO TORNEIO

De acordo com o regulamento, as equipes da categoria junior serão divididas em dois grupos e jogam em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a semifinal da série ouro e os terceiro e quarto colocados, semifinais da série prata.

Na categoria adulto se confirmar somente quatro equipes, ocorrerá turno e returno, com as equipes se enfrentando duas vezes entre si.

PARTICIPAÇÃO SÃO-CARLENSE

De acordo com Antonio Carlos, a equipe júnior têm a presença garantida no Paulista. Já a adulta busca recursos para que isso aconteça.

Independentemente da participação ou não, as atletas se prepararam durante a temporada. Cinco meses foram em atividades remotas (nas próprias residências) e após o retorno as atividades presenciais todo o grupo fez os exames PCR e testaram negativo para a Covid-19.

Paralelamente eram realizados treinos em academias e no dia 16 de setembro os treinos nas quadras tiveram início.

“Tivemos todos os cuidados para a volta dos treinos em quadra, com medição da temperatura e higienização com álcool em gel. Todo processo é feito de máscara. Acredito que o nosso maior obstáculo foi o tempo de preparação. É um campeonato de uma semana muito intensa e nosso preparo físico tem que estar em dia, para além de aguentar uma semana de partidas diárias, evitar lesões, que é o medo de todo atleta de alto rendimento”, comentou Antonio Carlos.

AS ATLETAS DA H7/LA SALLE

Beatriz Fleury - Ponta Direita

Camila Souza - Meia Esquerda

Camile Capellaro - Ponta Esquerda

Carol Zancheta - Pivô

Dani Amorim - Ponta Direita

Fernanda Borella - Goleira

Fernanda Businaro - Pivô

Isabela Botelho - Ponta Esquerda

Isabela Pavanelli - Meia Esquerda

Julia Meneguine - Central

Julia Ré - Meia Direita

Lorena Giliotti - Central

Luana Pariz - Meia Esquerda

Marina Bosco - Central

Milena Ribeiro - Ponta Esquerda

Rayssa Costa - Pivô

Comissão Técnica

Antonio Carlos - Técnico

Isabela Bianchini Marolde - Fisioterapeuta

Juliana Costamilan - Treinadora de Goleira

EM BUSCA DE RECURSOS

Como a estadia na “bolha” criada pela Federação Paulista de Handebol é um tanto quanto elevada para os padrões das equipes da modalidade esportiva, Antonio Carlos disse que foi criada campanhas solidárias para arrecadar recursos para que os times possam representar São Carlos no torneio estadual.

“Criamos uma vaquinha online, onde as doações podem ser feitas em forma de boleto, cartão de crédito e transferência bancária. As informações estão no nosso Instagram @handsaocarlos ou a pessoa interessada pode acessar o link: http://vaka.me/1442896”, disse o técnico.

Segundo ele, será criada ainda duas rifas. Uma terá 400 números com valor de R$ 5,00 cada e serão sorteados três prêmios: 1° Vale tranças (@isabelabotelhotrancas) + Sobrancelha (@biafleurysobrancelhas); 2° camiseta de treino da H7 Esportes + máscara + garrafa; 3° camiseta de treino H7 Esportes + Máscara + Garrafa, o sorteio será realizado no dia 30 de outubro por meio de uma live, às 18h, no instagram @handsaocarlos.

A segunda rifa terá 600 números com um valor de R$ 10,00 cada, serão sorteados dois prêmios: 1° Air Fry preto 2,9L com Timer e 2° uma sanduicheira Grill Ultra. O sorteio será realizado no dia 24/11 por meio de uma live, às 18h, no instagram @handsaocarlos.

