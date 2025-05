H7 Esportes São Carlos mira vitória histórica contra Sorocaba no Paulista

Equipe são-carlense está pronta para o desafio: encarar e superar Sorocaba - Crédito: Divulgação

Após estrear no Campeonato Paulista de Handebol Feminino enfrentando nada menos que a equipe do Pinheiros – considerada a melhor do Brasil –o H7 Esportes São Carlos volta à quadra neste domingo, 25, às 10h, com foco total na conquista de uma vitória fora de casa contra Sorocaba, em confronto decisivo que acontecerá na Arena, em Sorocaba.

A expectativa dentro do grupo são-carlense é de superação e resposta imediata à estreia desafiadora. Embora o placar contra o Pinheiros não tenha sido favorável, a equipe técnica e as atletas destacam os aprendizados adquiridos diante de uma potência nacional. Agora, a missão é transformar esse amadurecimento em resultado prático dentro de quadra.

“Sabíamos que o confronto com o Pinheiros seria duríssimo, mas saímos com a cabeça erguida. Jogar contra as melhores nos prepara para os desafios que realmente definirão nosso futuro no campeonato. E Sorocaba é o nosso primeiro grande teste nesse sentido”, afirma o treinador Antonio Carlos Rodrigues, que aposta na união e no espírito de equipe como diferenciais.

O duelo contra Sorocaba é visto como um verdadeiro divisor de águas para a temporada 2025. Com metas ambiciosas, a H7 Esportes La Salle São Carlos almeja alcançar, pela primeira vez na história, uma vaga na semifinal do estadual – feito inédito para o handebol feminino são-carlense.

Para isso, conquistar pontos fora de casa é essencial, e o jogo deste domingo pode ser o primeiro passo rumo a essa trajetória histórica. A equipe adversária, Sorocaba, também vem com força total e promete dificultar a missão das visitantes, tornando o confronto ainda mais atrativo para os amantes da modalidade.

“A nossa meta é clara: queremos estar entre as quatro melhores equipes do estado. Sabemos do nosso potencial, e acreditamos que com garra, disciplina e trabalho em equipe, podemos surpreender”, comentou uma das atletas da equipe são-carlense.

O clima dentro da delegação é de confiança, mas também de respeito ao adversário e consciência da responsabilidade. A torcida de São Carlos, mesmo à distância, promete apoiar fortemente a equipe nas redes sociais e acompanhar cada lance com emoção.

Leia Também