H7 Esportes reage no segundo tempo, mas não evita derrota em Sorocaba

Equipe são-carlense fez uma boa apresentação, mas não conseguiu a vitória - Crédito: Divulgação

A equipe adulta de handebol feminino H7 Esportes São Carlos lutou, mas não conseguiu evitar a derrota pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Em jogo realizado na tarde de domingo, 25, na Arena Sorocaba, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues perdeu por 26 a 23 (17 a 8).

De acordo com o técnico são-carlense, provavelmente por ansiedade e nervosismo de suas atletas, o H7 fez um primeiro tempo bem abaixo do esperado e viu as adversárias dominarem amplamente as ações. Mas no segundo tempo, após alterações táticas e um novo comportamento em quadra, a equipe reagiu.

“No segundo tempo fizemos uma partida bem equilibrada e com paciência. Evoluímos muito e dominamos Sorocaba, mas não conseguimos a vitória”, lamentou.

De acordo com Antonio Carlos, a semana agora será dedicada a treinos intensos de olho na estreia na Liga Nacional, que acontece neste final de semana, quando recebe a visita do Capixaba no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

