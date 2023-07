H7 Esportes perde, mas mostra força contra o Pinheiros

SIGA O SCA NO

Time são-carlense foca a atenção agora para os Jogos Regionais - Crédito: Divulgação

O EC Pinheiros veio a São Carlos e mostrou o por que é o atual campeão paulista e provavelmente a principal força do handebol feminino brasileiro na atualidade. Com autoridade, venceu o H7 Esportes/La Salle na noite desta terça-feira, 4, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, pela fase de classificação da Liga Nacional.

Ao final da partida, o time paulistano venceu por 34 a 19 (17 a 6). Composto por atletas experientes e qualificadas, impôs o ritmo de jogo.

Todavia, a equipe comandada pelo técnico Antonio Calos Rodrigues mostrou força e superação. Após um primeiro tempo nervoso e com muitos erros, que resultou em vitória parcial das visitantes por 17 a 6, voltou para a etapa final com uma postura bem diferente e fez uma partida bem parelha. “Chegamos a encostar, mas prevaleceu o melhor conjunto do Pinheiros”, refletiu o treinador.

Antonio Carlos salientou que a partir desta quarta-feira, 5, o H7 Esportes/La Salle dá uma pausa nas competições oficiais e passa a treinar e focar com atenção exclusiva para os Jogos Regionais, que começam dia 14 deste mês em Lençóis Paulista. “Vamos nos preparar adequadamente. Mas estamos cientes que fazemos nosso melhor, participando de várias competições, dando ritmo para nossas atletas. Nossa meta é tentar o bicampeonato da competição”, finalizou.

Jogaram pelo time são-carlense: Bia Fleury, Maria Zancheta, Camila, Fer Businaro, Isabela, Sabrina, Ana Luiza, Luana, Tamara, Tainah, Mabelle, Emmily, Edjaneida e Nurah.

