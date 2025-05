H7 Esportes estreia na Liga Nacional em busca de feito inédito

Equipe adulta busca a vitória na estreia da Liga Nacional: busca de feito inédito - Crédito: Jhonatan Celestino

A cidade de São Carlos voltará a viver o clima vibrante do handebol nacional neste sábado, 31, quando a equipe H7 Esportes São Carlos faz sua estreia na Liga Nacional de Handebol Feminino, principal competição da modalidade no país. A partida de abertura será às 19h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, contra a tradicional equipe Capixaba, do Espírito Santo.

Esta será a quinta participação consecutiva do time são-carlense na Liga, e o objetivo para a temporada é ousado: chegar à quarta fase da competição, feito que colocaria a equipe entre as 10 melhores do Brasil — algo inédito para o município. Em 2024, o grupo já havia surpreendido ao alcançar a terceira fase, e agora mira voos ainda mais altos.

A equipe representa o Estado de São Paulo ao lado do Pinheiros, sendo uma das duas únicas representantes paulistas na edição 2025 da Liga Nacional. Na primeira etapa da competição, a H7 enfrentará, além da equipe Capixaba/ES, Torres/PR, Criciúma/SC, Cascavel/PR, Maringá/PR e o Pinheiros/SP.

Preparação intensa e elenco equilibrado

O técnico Antonio Carlos Rodrigues destacou, em entrevista coletiva nesta semana, que a preparação da equipe começou no início do ano, com treinos intensificados nas últimas semanas. O grupo reúne jogadoras experientes e promessas da base, combinando juventude, entrosamento e intensidade física.

“Temos consciência do alto nível da competição, mas também sabemos do nosso potencial. Nossa meta é clara: queremos fazer história mais uma vez por São Carlos”, afirmou o treinador.

A preparação da equipe também contou com o suporte de uma comissão técnica multidisciplinar, composta pelas fisioterapeutas Isabela Marolde e Julia Meneguine, pelo auxiliar de preparação física Heitor Bruno de Lima Silva, e pelo médico ortopedista Rodrigo Bezerra de Menezes.

Força da torcida em casa

Com entrada gratuita e grande expectativa de público, a diretoria da H7 Esportes aposta no apoio da torcida como um diferencial para conquistar a primeira vitória em casa. A mobilização nas redes sociais e nas escolas locais busca transformar o Milton Olaio em um verdadeiro caldeirão.

“Contamos com o apoio do nosso torcedor, que sempre foi um diferencial. Jogar em São Carlos é sempre especial, e queremos transformar o Olaio Filho em um verdadeiro caldeirão”, afirmou a capitã Camila Souza.

A estreia da equipe marca o início de uma jornada que pode entrar para a história do esporte são-carlense. A bola vai rolar no sábado, e a cidade estará atenta — e presente — para empurrar suas atletas rumo ao inédito.

Leia Também